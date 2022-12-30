В школу на самокате и лечение «Кока-Колой»: жители Днепра рассказали о жизни в Норвегии

Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живется днепрянам вдали от родного города. Сегодня мы расскажем о жизни в Норвегии, где есть платные урны, в музее продают носки в банках, первоклашки в 5 лет ездят в школу в транспорте и на самокате без родителей, а болезни лечат газировкой и мороженым.

Ольга с 8-летним сыном Мишей переехала в норвежский город Ставангер в марте этого года. Она рассказала нам о том, что в Норвегии поразило ее больше всего, а также о ценах, инфраструктуре, транспорте, чистоте улиц и различных услугах для жителей этой страны.

Чистота улиц

В Ставангере на улицах убирают не только коммунальщики, но и сотрудники кооперативов при домах. «В городе очень чисто, урн мало. Они стоят на остановках, возле магазинов. В каждом дворе есть урны и баки. Но проходя мимо ты не можешь выбросить в них мусор, потому что так не принято. Каждый выбрасывает мусор только в свой бак», — рассказывает Ольга.

По ее словам, в урны нельзя выбрасывать или приносить к ним поломанную мебель, технику и прочее. За утилизацию такого мусора нужно платить отдельно.

«Например, если нужно выкинуть старый велосипед, телевизор, диван и прочее, то вещи нужно привести в компанию по утилизацию мусора и заплатить ей деньги за то, чтобы она забрала твой велик или диван. Но при этом, если вещь в хорошем состоянии, то потом эта компания выставляет это все в магазине и продает по очень низким ценам. В таких магазинах можно найти все: от вилок с тарелками и книг до техники. Например, в таком магазине велосипед можно купить за 50 крон (186 грн). Также тут я купила книгу за 17 грн, которая у нас стоит 1200 грн», — рассказывает Ольга.

Она отметила, что перед тем, как привезти вещи в компанию по утилизации, норвежцы выставляют их на интернет-барахолках, могут отдавать за деньги или бесплатно.

«Дороги чистятся и посыпаются, если ночью выпал снег – к утру все было убрано и чисто, дороги были проездные», — говорит Ольга.

Транспорт

«Автобусы большой вместимости, очень похожи на те, что ездят у нас. Есть двойные автобусы, с гармошкой, как наши старые троллейбусы. Транспорт ходит по расписанию, по часам. На каждой остановке есть график. По выходным транспорт ходит реже. В Норвегии есть приложение, в котором можно посмотреть, когда приедет нужный тебе автобус. На остановках люди не стоят не ждут, просто приходят к определенному времени, на свой автобус», — рассказывает Ольга.

В Норвегии никто не передает водителям за проезд, а покупают проездной. Месячный стоит 600 норвежских крон (2,2 тыс грн), для детей – в два раза дешевле, суточный проездной – 60 крон (223 грн) для взрослых, 30 крон для ребенка или студента.

«Проездной можно купить в приложении. Все водители автобусов одеты как наши банковские менеджеры – в костюмах, белых рубашках и галстуках. У них единая униформа, в стране работает один перевозчик», — рассказывает Ольга.

По ее словам, если нужно добраться куда-то с пересадкой, то график движения составлен так, что нет необходимости ждать. Приехав к месту пересадки человек сразу пересаживается в другой автобус. Ночью транспорт работает.

Магазины

«Такого понятия, как «магазин под домом» или там ларек у дома – тут нет. Есть микрорайоны, где вообще нет магазинов. В городе есть несколько крупных торговых сетей, время работы супермаркетов с 7 утра до 23 вечера, в субботу они открыты до 21:00, а в воскресенье не работают вообще. В Норвегии это считается семейный день. Все находятся дома и проводят время вместе с родными», — говорит Ольга.

Косметические товары или бытовую химию тут можно купить в отделе супермаркета, отдельных магазинов, которые бы продавали подобное, тут нет.

«Торговые центры сосредоточены в центре города и приближенных к нему районах, как и у нас. ТЦ есть большие, средние и маленькие с парой магазинов, кофейней и аптекой. Точно также с ресторанами и кафе. Наибольшая их концентрация в центре, но есть и на окраинах, но не так много», — рассказывает Ольга.

В этой стране в обычном супермаркете нельзя купить алкоголя крепче, чем пиво. Крепкие напитки продаются в отдельных специализированных магазинах.

Стоимость продуктов

«Есть отделы со скидками, там продукты срок годности которых вот-вот закончится продают со скидкой в 40-70%. Люди тут очень любят скидки, они помогают серьезно экономить деньги. Как и в наших магазинах, тут есть «акции» — скидки на определенную группу товара, действующие целую неделю», — рассказывает Ольга.

По ее словам, килограмм яблок или груш тут стоит 25 крон (93 грн) картошки – 16 крон (60 грн), банка консервированной кукурузы 10 крон (37 грн ) упаковка чая в пакетиках 50 крон (186 грн), курица 140 крон за кило (522 грн), сыр по 115 крон (430 грн) самая дешевая рыба – копченый лосось – 113 крон за кило (420 грн) средняя цена на хлеб – 35 крон (130 грн) но есть и по 100 крон (373 грн).

Аренда жилья

«Арендная плата за 2-х комнатную квартиру с нормальными условиями – 10 тыс крон (37,3) тыс грн. Цена зависит от района. Чаще всего тут сдают квартиры в 2-3-х этажном доме. Дом принадлежит одному человеку и на первом этаже он делает отдельный вход, обустраивает кухню и ванную и сдает таким образом квартиру», — рассказывает Ольга.

Велодорожки и парковка

Минимальная цена за парковку составляет 20 крон в час (75 грн), есть также бесплатные парковки. Водители ездят с соблюдением правил ПДД, поскольку за нарушение тут можно не только заплатить большой штраф, но и лишиться прав.

«Если человек не подошел, а только может подойти к пешеходному переходу на дороге, то водитель уже останавливается перед «зеброй», понимая, что возможно ты собираешься перейти дорогу. Тут очень низкое количество ДТП, никто не паркует авто на тротуаре, пешеходном переходе. Даже на очень маленьких улицах есть дорожная разметка», — рассказывает Ольга.

Дети идут в школу в 5-6 лет и при этом ходят в учебное заведение сами, добираются на автобусах, самокатах и велосипедах.

Кстати дети тут ложатся спать в 19 вечера. Если кто-то увидит на улице ребенка после этого времени – может позвонить в социальную службу и родители будут оштрафованы за то, что позволили чаду не спать в столь поздний час.

«Тут может быть одна школа на целый жилмассив, кому-то нужно ехать 2 остановки, кому-то 10, кто-то рядом живет. Первоклашки ездят сами, без родителей. Настолько тут развита инфраструктура в плане безопасности, что ребенок сам едет в школу на самокате или велосипеде, а родители не боятся отпускать его одного», — говорит Ольга.

Медицина

Чтобы попасть к врачу нужно ждать своей очереди от 1 до 5 месяцев.

«В плане медицины у нас лучше, потому что у нас есть возможность прийти в любое время на прием к любому специалисту. Здесь это очень проблематично. Плюс, врач тут может находится в другом городке, а автобус туда ездит два раза – утром и вечером, добираться сложно. В аптеке можно купить только обезбаливающее, которое одновременно является жаропонижающим, что-то типа нашего парацетамола. Горло тут лечат мороженым и это не шутка. Мы так лечились и это реально работает. Для лечения ротавируса врач приписывает обильное питье и «Кока-колу». В аптеке ничего нельзя купить без рецепта», — говорит Ольга.

Туалеты

В Норвегии жители могут пользоваться не только бесплатными туалетами на улице, также они открыты для посетителей магазинов.

«Если сравнивать с нашими туалетами в парке Глобы, например, то в Норвегии они лучше, но если сравнивать с теми новыми кабинками, которые устанавливаются у нас – то лучше у нас», — говорит Ольга.

Спортивная инфраструктура и музеи

В городе есть спортивные площадки, на стадионах школ могут заниматься все желающие.

«В Днепре для детей много спортивных кружков, школ, тут такого нет. Чтобы заниматься танцами, например, нужно записаться в очередь и ждать. У нас же есть большой выбор, чем занять ребенка и это очень круто», — говорит Ольга.

В местных музеях также есть отделы с сувенирами, но продают там все: от носков до подушек и мыла. «Мы ходили в музей истории Ставангера, в сувенирной лавке продают носки, шоколад, мыло, крем, чехол для телефона. Это все в оригинальной упаковке и с интересной подачей, например, шоколадки в форме рыбок, таймер для кухни в виде бюста композитора», — рассказывает Ольга.

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