Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

333 тыс грн обойдется дом с участком на Игрени. В доме одна комната и кухня, общая площадь здания 27 кв.м. Здание было построено более 50 лет назад, отапливается с помощью твердотопливного котла. Состояние жилое, но нужен ремонт. На участке централизованный водопровод и все удобства. Во дворе растут плодовые деревья.
Столько же хотят за дом в 55 кв.м расположенный в Таромском. Дом был построен около 40 лет назад. В нем три комнаты, паровое отопление, проведена вода и газ. Удобства во дворе. Сам участок 15 соток. На территории есть гараж, летняя кухня с проведенным туда газом, хозяйские постройки. Рядом лес, озеро. Дом остро нуждается в ремонте.
352 тыс грн обойдется дом в районе улицы Передовой. В нем три комнаты и кухня. Общая площадь 69 кв.м. Санузел находится на улице, но можно построить его и в доме, есть вода и газ, индивидуальное отопление. В «придачу» к дому идет участок на 7 соток земли.
519 тыс грн просят за дом расположенный в Диевке-1. Здание было построено около 50 лет назад. Проведен газ, есть вода и электричество. Туалет на улице, но планировка дома позволяет сделать там ванную комнату. Общая площадь дома 60 кв.м. В помещении недавно был ремонт, частично поменяны окна. Дом глинобитный, а значит хорошо держит тепло. На участке есть гараж. Сам двор – 15 соток.
482 тыс грн просят за дом-дачу в Новокодацком районе Днепра. Здание было построено около 5 лет назад из газоблоков. Отапливается буржуйкой, летом охлаждается кондиционером. Общая площадь 50 кв.м. В помещении есть все удобства и одна комната. Продают вместе с мебелью. Владелец пишет, что поселок, где находится дом охраняемый. Во дворе беседка и детская площадка, плодовые деревья и 5 видов винограда.
За 556 тыс грн в Днепре можно купить дом в Самарском районе. Был построен более 40 лет назад. Установлено индивидуальное газовое отопление, есть газ, вода и электричество. Удобства во дворе.
593 тыс обойдется дом в районе жилмассива Клочко-6. В нем 39 кв.м. две комнаты и двор 3 сотки. В дом заведены все коммуникации, установлен двухконтурный котел и счетчики, но он требует ремонта.
Столько же хотят за дом в Краснополье. Общая площадь помещения 86 кв.м. В нем пять комнат. Под домом – подвал на три комнаты, оборудован под бомбоубежище. Все удобства в доме. Состояние жилое. В придачу к дому идет 11 соток земли во дворе.
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