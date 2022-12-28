Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

Сегодня 12:11
просмотров

В Днепре довольно легко найти частный дом по цене до 600 тыс грн. По метражу он заменит квартиру, а вот по удобствам – это опционально. Недорогое жилье находится, как правило, за 20 минут езды от центра города, часто часть удобств вынесена на улицу. Но при этом такой дом имеет свой двор, где можно обустроить все: от детской площадки до гаража, а вместе с тем – и просторный подвал, который может служить укрытием. Журналисты dnepr.info собрали подборку недорогих домов на продажу в Днепре.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

333 тыс грн обойдется дом с участком на Игрени. В доме одна комната и кухня, общая площадь здания 27 кв.м. Здание было построено более 50 лет назад, отапливается с помощью твердотопливного котла. Состояние жилое, но нужен ремонт. На участке централизованный водопровод и все удобства. Во дворе растут плодовые деревья.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

Столько же хотят за дом в 55 кв.м расположенный в Таромском. Дом был построен около 40 лет назад. В нем три комнаты, паровое отопление, проведена вода и газ. Удобства во дворе. Сам участок 15 соток. На территории есть гараж, летняя кухня с проведенным туда газом, хозяйские постройки. Рядом лес, озеро. Дом остро нуждается в ремонте.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

352 тыс грн обойдется дом в районе улицы Передовой. В нем три комнаты и кухня. Общая площадь 69 кв.м. Санузел находится на улице, но можно построить его и в доме, есть вода и газ, индивидуальное отопление. В «придачу» к дому идет участок на 7 соток земли.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

519 тыс грн просят за дом расположенный в Диевке-1. Здание было построено около 50 лет назад.  Проведен газ, есть вода и электричество. Туалет на улице, но планировка дома позволяет сделать там ванную комнату. Общая площадь дома 60 кв.м.  В помещении недавно был ремонт, частично поменяны окна. Дом глинобитный, а значит хорошо держит тепло. На участке есть гараж. Сам двор – 15 соток.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

482 тыс грн просят за дом-дачу в Новокодацком районе Днепра. Здание было построено около 5 лет назад из газоблоков. Отапливается буржуйкой, летом охлаждается кондиционером.  Общая площадь 50 кв.м. В помещении есть все удобства и одна комната. Продают вместе с мебелью. Владелец пишет, что поселок, где находится дом охраняемый. Во дворе беседка и детская площадка, плодовые деревья и 5 видов винограда.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

За 556 тыс грн в Днепре можно купить дом в Самарском районе. Был построен более 40 лет назад. Установлено индивидуальное газовое отопление, есть газ, вода и электричество. Удобства во дворе.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

593 тыс обойдется дом в районе жилмассива Клочко-6. В нем 39 кв.м. две комнаты и двор 3 сотки. В дом заведены все коммуникации, установлен двухконтурный котел и счетчики, но он требует ремонта.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

Столько же хотят за дом в Краснополье. Общая площадь помещения 86 кв.м. В нем пять комнат. Под домом – подвал на три комнаты, оборудован под бомбоубежище. Все удобства в доме. Состояние жилое. В придачу к дому идет 11 соток земли во дворе.

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

Читайте також:

Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ехала на велосипеде, когда перед ней упал снаряд: в Днепре спасли 51-летнюю женщину из Марьинки
    Новости Днепра
    Сегодня 12:15
    Ехала на велосипеде, когда перед ней упал снаряд: в Днепре спасли 51-летнюю женщину из Марьинки

    В Днепре спасли тяжело раненую жительницу фронтовой Марьинки.

    Более 1000 грн за кг: в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику
    Новости Днепра
    Сегодня 12:02
    Более 1000 грн за кг: в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику

    Цены шокируют.

    В Днепре на улице Генерала Воливача произошел сильный пожар: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 11:35
    В Днепре на улице Генерала Воливача произошел сильный пожар: что известно

    Во вторник, 27 декабря, в Днепре на улице Генерала Воливача…

    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Сегодня 10:22
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 28 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Последние новости

    Ехала на велосипеде, когда перед ней упал снаряд: в Днепре спасли 51-летнюю женщину из Марьинки
    Ехала на велосипеде, когда перед ней упал снаряд: в Днепре спасли 51-летнюю женщину из Марьинки

    В Днепре спасли тяжело раненую жительницу фронтовой Марьинки.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    Более 1000 грн за кг: в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику
    Более 1000 грн за кг: в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику

    Цены шокируют.

    Сегодня 12:02
    1
    просмотров
    В Днепре на улице Генерала Воливача произошел сильный пожар: что известно
    В Днепре на улице Генерала Воливача произошел сильный пожар: что известно

    Во вторник, 27 декабря, в Днепре на улице Генерала Воливача произошел сильный пожар.

    Сегодня 11:35
    0
    просмотров
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 28 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 10:22
    0
    просмотров
    Новая почта изменит тарифы в новом году: сколько будут стоить услуги доставки с 1 января
    Новая почта изменит тарифы в новом году: сколько будут стоить услуги доставки с 1 января

    Новая почта анонсировала изменения в своих тарифах с 1 января 2023 года. В пресс-службе компании сообщили, что доставка посылок подорожает из-за роста цен на топливо и другие расходы.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Художница из Днепра превратила фотографию женщины с ребенком в метро в икону
    Художница из Днепра превратила фотографию женщины с ребенком в метро в икону

    Украинку, которая кормила двухмесячную дочь в подземке в Киеве, изобразили иконой в итальянском храме.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине
    Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

    В ночь на 28 декабря оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб
    Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб

    В результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, — Зеленский
    Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, — Зеленский

    Следующий год должен стать решающим в войне против России. Руководство страны понимает все риски, и какие результаты необходимо продемонстрировать.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка
    В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка

    Еще более 120 – готовятся. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх