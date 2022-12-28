Трехкомнатное бомбоубежище и отопление буржуйкой: как выглядит дом за 333 тыс грн на продажу в Днепре

В Днепре довольно легко найти частный дом по цене до 600 тыс грн. По метражу он заменит квартиру, а вот по удобствам – это опционально. Недорогое жилье находится, как правило, за 20 минут езды от центра города, часто часть удобств вынесена на улицу. Но при этом такой дом имеет свой двор, где можно обустроить все: от детской площадки до гаража, а вместе с тем – и просторный подвал, который может служить укрытием. Журналисты dnepr.info собрали подборку недорогих домов на продажу в Днепре.

333 тыс грн обойдется дом с участком на Игрени. В доме одна комната и кухня, общая площадь здания 27 кв.м. Здание было построено более 50 лет назад, отапливается с помощью твердотопливного котла. Состояние жилое, но нужен ремонт. На участке централизованный водопровод и все удобства. Во дворе растут плодовые деревья.

Столько же хотят за дом в 55 кв.м расположенный в Таромском. Дом был построен около 40 лет назад. В нем три комнаты, паровое отопление, проведена вода и газ. Удобства во дворе. Сам участок 15 соток. На территории есть гараж, летняя кухня с проведенным туда газом, хозяйские постройки. Рядом лес, озеро. Дом остро нуждается в ремонте.

352 тыс грн обойдется дом в районе улицы Передовой. В нем три комнаты и кухня. Общая площадь 69 кв.м. Санузел находится на улице, но можно построить его и в доме, есть вода и газ, индивидуальное отопление. В «придачу» к дому идет участок на 7 соток земли.

519 тыс грн просят за дом расположенный в Диевке-1. Здание было построено около 50 лет назад. Проведен газ, есть вода и электричество. Туалет на улице, но планировка дома позволяет сделать там ванную комнату. Общая площадь дома 60 кв.м. В помещении недавно был ремонт, частично поменяны окна. Дом глинобитный, а значит хорошо держит тепло. На участке есть гараж. Сам двор – 15 соток.

482 тыс грн просят за дом-дачу в Новокодацком районе Днепра. Здание было построено около 5 лет назад из газоблоков. Отапливается буржуйкой, летом охлаждается кондиционером. Общая площадь 50 кв.м. В помещении есть все удобства и одна комната. Продают вместе с мебелью. Владелец пишет, что поселок, где находится дом охраняемый. Во дворе беседка и детская площадка, плодовые деревья и 5 видов винограда.

За 556 тыс грн в Днепре можно купить дом в Самарском районе. Был построен более 40 лет назад. Установлено индивидуальное газовое отопление, есть газ, вода и электричество. Удобства во дворе.

593 тыс обойдется дом в районе жилмассива Клочко-6. В нем 39 кв.м. две комнаты и двор 3 сотки. В дом заведены все коммуникации, установлен двухконтурный котел и счетчики, но он требует ремонта.

Столько же хотят за дом в Краснополье. Общая площадь помещения 86 кв.м. В нем пять комнат. Под домом – подвал на три комнаты, оборудован под бомбоубежище. Все удобства в доме. Состояние жилое. В придачу к дому идет 11 соток земли во дворе.

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