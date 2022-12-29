Работают без Интернета: ТОП-5 мессенджеров для переписки во время отключения сети

Связь в таком случае обеспечивает mesh-сеть, когда каждое устройство с установленной на нем необходимой программой выступает в роли коммутатора для других пользователей, соединяется с телефонами на определенной частоте и может передавать сообщения в радиусе до 100 метров. для работы сети нужно включить Bluetooth или запустить Wi-Fi Direct.
Bridefly разработана в 2019 году. Платформа использует сквозное шифрование и защищает передаваемое сообщение от третьей стороны. С помощью приложения можно отправлять сообщения одному пользователю, так и всем, кто находится в зоне действия сигнала, а это – до 100 метров. Для того, чтобы первый раз подключится к сети нужен Интернет, далее мессенджер будет работать без него. Скачать его могут как владельцы iOS так и Android.
Мессежер Briar поддерживает только обмен сообщениями, отправить файл или позвонить невозможно. Особенностью его является то, что контакт можно добавить из записной книжки или вручную – для этого нужно встретиться с человеком, у которого также уже установлена платформа и просканировать QR-код с его экрана. В отличии от Bridefly, где пользователь сразу попадает в общий чат, при работе с Briar чат можно создавать самостоятельно, а по умолчанию тут можно выбрать кому написать. Платформа действует на расстоянии до 100 метров. Приложение доступно для Android.
Приложение FireChat стало популярным во время протестов в таких странах как Ирак, Китай, Тайвань. Может отправлять сообщения в радиусе 70 метров.
Signal Offline работает с помощью технологии Wi-Fi Direct (чтобы ее запустить нужно включить «поиск сети»). Пользователи могут общаться на расстоянии до 100 метров. В некоторых случаях возможна передача не только сообщения, но и фото. Для этого нужно, чтобы в сети было много пользователей. Увидеть их количество можно на специальной карте в приложении.
Hike – приложение для обмена сообщениями разработанное в Индии. Отправлять сообщения можно на расстоянии до 100 метров. Также может работать при наличии Интернета, как обычный мессенджер. Имеет функцию, которая позволяет скрывать чаты под паролем.
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