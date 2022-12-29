Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Работают без Интернета: ТОП-5 мессенджеров для переписки во время отключения сети

Работают без Интернета: ТОП-5 мессенджеров для переписки во время отключения сети

Сегодня 12:58
просмотров

Во время ракетных обстрелов, а также при выключении электричества у жителей Днепра может пропадать мобильная связь и Интернет. Вышки-передатчики также работают от сети и без света сигнал пропадает. Чтобы не остаться без связи можно воспользоваться мессенджерами, работающими от Bluetooth. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых популярных приложений, которые могут работать без сигнала от мобильного оператора.

Новости Днепра про Работают без Интернета: ТОП-5 мессенджеров для переписки во время отключения сети

Связь в таком случае обеспечивает mesh-сеть, когда каждое устройство с установленной на нем необходимой программой выступает в роли коммутатора для других пользователей, соединяется с телефонами на определенной частоте и может передавать сообщения в радиусе до 100 метров. для работы сети нужно включить Bluetooth или запустить Wi-Fi Direct.

Bridefly разработана в 2019 году. Платформа использует сквозное шифрование и защищает передаваемое сообщение от третьей стороны. С помощью приложения можно отправлять сообщения одному пользователю, так и всем, кто находится в зоне действия сигнала, а это – до 100 метров. Для того, чтобы первый раз подключится к сети нужен Интернет, далее мессенджер будет работать без него. Скачать его могут как владельцы iOS так и Android.

Мессежер Briar поддерживает только обмен сообщениями, отправить файл или позвонить невозможно. Особенностью его является то, что контакт можно добавить из записной книжки или вручную – для этого нужно встретиться с человеком, у которого также уже установлена платформа и  просканировать QR-код с его экрана. В отличии от Bridefly, где пользователь сразу попадает в общий чат, при работе с Briar чат можно создавать самостоятельно, а по умолчанию тут можно выбрать кому написать. Платформа действует на расстоянии до 100 метров. Приложение доступно для Android.

Приложение FireChat стало популярным во время протестов в таких странах как Ирак, Китай, Тайвань. Может отправлять сообщения в радиусе 70 метров.

Signal Offline работает с помощью технологии Wi-Fi Direct (чтобы ее запустить нужно включить «поиск сети»). Пользователи могут общаться на расстоянии до 100 метров. В некоторых случаях возможна передача не только сообщения, но и фото. Для этого нужно, чтобы в сети было много пользователей. Увидеть их количество можно на специальной карте в приложении.

Hike – приложение для обмена сообщениями разработанное в Индии. Отправлять сообщения можно на расстоянии до 100 метров. Также может работать при наличии Интернета, как обычный мессенджер. Имеет функцию, которая позволяет скрывать чаты под паролем.

Читайте также:

Новости Днепра про Работают без Интернета: ТОП-5 мессенджеров для переписки во время отключения сетиУкраїнська Новости Днепра про Работают без Интернета: ТОП-5 мессенджеров для переписки во время отключения сетиРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты
    Новости Днепра
    Сегодня 12:30
    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

    Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.

    В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста
    Новости Днепра
    Сегодня 12:13
    В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

    В Днепре 17-летняя девушка пыталась покончить с собой.

    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

    В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев…

    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»
    Новости Днепра
    Сегодня 11:37
    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»

    Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный…

    Последние новости

    В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)
    В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

    В ночь с 28 на 29 декабря в центре Одессы демонтировали памятник Екатерине II на Екатерининской площади.

    Сегодня 13:36
    1
    просмотров
    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты
    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

    Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.

    Сегодня 12:30
    0
    просмотров
    В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста
    В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

    В Днепре 17-летняя девушка пыталась покончить с собой.

    Сегодня 12:13
    просмотров
    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре
    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

    В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев со светом.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»
    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»

    Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    Сегодня 11:37
    0
    просмотров
    СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине
    СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине

    СБУ проверяет объекты УПЦ МП Криворожской епархии.

    Сегодня 11:04
    просмотров
    Работает ли сегодня в Днепре метро
    Работает ли сегодня в Днепре метро

    В Днепре временно не курсируют трамваи и троллейбусы из-за отключения большинства подстанций.

    Сегодня 10:43
    1
    просмотров
    В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок
    В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

     Сегодня россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 10:30
    0
    просмотров
    Значительная часть Днепра осталась без отопления
    Значительная часть Днепра осталась без отопления

    Какова ситуация с отоплением в Днепре 29 декабря?

    Сегодня 10:20
    просмотров
    Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение
    Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх