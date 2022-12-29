Как получить субсидию в Днепре: теперь этим занимается Пенсионный фонд

В Днепре и по всей Украине теперь чтобы получить субсидию нужно обращаться в Пенсионный фонд. С 1 декабря учреждению передана функция начисления и выплат государственной помощи на оплату коммунальных услуг.

Для получения субсидии нужно всего 2 документа: декларация о доходе и заявление. Для тех, кто хочет получить помощь и при этом живет на съемной квартире, имеет договор аренды – нужно добавить к документам и его. Если человек временно переехал в другой город с оккупированных территорий – справку о том, что он является ВПО.

Подать их можно несколькими способами: приехать в Пенсионный фонд лично привезти бумаги, сделать это в Центре предоставления административных услуг, отправить их по почте в Пенсионный фонд или не выходя из дому воспользоваться порталом «Дія», сайтом Министерства социальной политики либо же зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда или подать документы через его приложение. Чтобы создать свой кабинет необходима цифровая подпись или BankID.

Обычно субсидия дается 2 раза в год, в период с начала и до конца отопительного сезона, а также на лето. Есть те, кому ее назначают только с октября по апрель, поскольку в конце весны и начале осени потребители платят за коммуналку меньше. Но в этом году в связи с военным положением всем, кто получал субсидию с октября 2021 по апрель 2022 ее автоматически «продлили» на весь нынешний отопительный сезон. Помощь на оплату коммуналки начисляется по принципу экстерриториальности. В Пенсионном фонде проверяют, чтобы человек не получал субсидию сразу по двум адресам: там где он зарегистрирован и там, где реально проживает.

Помощь от государства будет начисляться с того месяца, когда был отправлен запрос на ее получение. Назначают ее тем, кто за коммуналку платит более 15% доходов. Изменились критерии предоставления субсидии. Теперь выезд за границу, отсутствие работы теперь не является помехой в предоставлении помощи. Рассчитывать на нее могут в первую очередь пенсионеры и ВПО. При этом, субсидию не дадут, если у человека есть долг за коммуналку более 680 грн. Также не стоит рассчитывать на помощь от государства если общая площадь жилья превышает 130 кв.м. (квартира) или 230 кв.м. (дом. На депозите в банке находится более 100 тыс грн, а кроме этого, если в течение года была совершена крупная покупка на сумму более 50 тыс грн либо в собственности есть автомобиль «моложе» 5 лет.

Проверять всю информацию в декларации будут после прекращения войны. Если найдут нарушение – сумму помощи придется вернуть.

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