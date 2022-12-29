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  • «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

«Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

Сегодня 18:04
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Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы архитектора Олега Петрова. На этом месте начали торговать еще в 1870 году, а местные называли перекресток Ярмарочной площадью. Сначала тут торговали только в установленные дни – тогда на рынок съезжалось столько продавцов, что они занимали всю территорию от бывшего Горного университета до улицы Севастопольской.

Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

В начале минувшего столетия проспект и прилегающие улицы начали интенсивно застраиваться и площадь рынка уменьшилась до одного квартала. В 1950-х годах территорию рынка оградили, а в 1964 построили двухэтажное здание.

Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

Торговали как в самом помещении, так и рядом с ним в крытых павильонах. Рынок в шутку называли «профессорским», потому что тут часто покупали продукты преподаватели и студенты близлежащих вузов. Своего рода эта была Озерка «в миниатюре».

Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

В павильоне было два этажа, на одном продавали овощи, фрукты, на другом – молочные продукты и мясо. Здание было не очень большим, но из-за больших окон – светлым.

Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

Называли рынок по-разному: «Лагерный» в честь улицы, которая позже стала проспектом и «Нагорный» в честь его расположения «на горе» города.  Первое название было в ходу у местных старожилов, второе – официальное, полученное только в 1961 году.

Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

В начале 1990-х на рынке стали появляться небольшие ларьки, потом к ним добавились продовольственные палатки.

За зданием рынка практически перестали следить, оно требовало ремонта, было довольно грязным. Перед павильоном, почти у самой трамвайной остановки тогда же выросли ларьки, где продавали всякую мелочь.

 

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Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)Русский

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