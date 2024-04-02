В результате ракетной атаки в Днепре повреждены детсад, колледж и предприятие (ФОТО, ВИДЕО)

2 апреля Днепр атаковали ракетой. Ранения получили 13 человек, из них 5 – дети в возрасте от 14 до 17 лет. 8 пострадавших сейчас в больнице, остальные лечатся амбулаторно.
Из-за ракетной атаки частично разрушены детский сад, колледж и предприятие. Кроме этого, выбиты окна в прилегающих к эпицентру взрыва постройках.
В ГСЧС сообщили, что на территории предприятия произошел пожар площадью 150 м. кв, который уже потушили спасатели.
На месте работают психологи ГСЧС. Они оказывают необходимую помощь людям.
На месте ракетной атаки работает полиция.
По информации правоохранителей, 2 апреля около 16:40 армия РФ атаковала город ракетой. В результате взрыва ранения получили люди, среди которых – несовершеннолетние дети. Повреждение получило учебное заведение.
Полицейские оказывают помощь пострадавшим, обследуют и документируют повреждение инфраструктуры. На месте происшествия развернут мобильный пункт приема обращений граждан.
В зданиях вынесло окна и двери.
Дети в момент атаки были в укрытии, иначе жертв могло быть больше.
Одно из построек сильно изуродовало.
Полиция принимает заявления от пострадавших.
Читайте также:
Автор:
Сейчас в больницах 12 человек, пострадавших из-за удара по Днепру.
Зеленский отреагировал на информацию о поражении ракетой детского сада и…
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный…
В Днепре возросло количество раненых из-за ракетной атаки.
Сейчас в больницах 12 человек, пострадавших из-за удара по Днепру.
Зеленский отреагировал на информацию о поражении ракетой детского сада и колледжа в Днепре.
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный квартал.
В Днепре возросло количество раненых из-за ракетной атаки.
Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в лотерею.
В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Однако увеличенные выплаты они смогут получить только в июне.
Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.
На улице Воскресенской когда-то был цветочный рынок.
Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.
В Раде назвали условие, при котором могут заблокировать ТикТок в Украине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!