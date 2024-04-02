В результате ракетной атаки в Днепре повреждены детсад, колледж и предприятие (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция и ГСЧС показали фото и видео с места ракетной атаки по Днепру.

2 апреля Днепр атаковали ракетой. Ранения получили 13 человек, из них 5 – дети в возрасте от 14 до 17 лет. 8 пострадавших сейчас в больнице, остальные лечатся амбулаторно.

Из-за ракетной атаки частично разрушены детский сад, колледж и предприятие. Кроме этого, выбиты окна в прилегающих к эпицентру взрыва постройках.

В ГСЧС сообщили, что на территории предприятия произошел пожар площадью 150 м. кв, который уже потушили спасатели.

На месте работают психологи ГСЧС. Они оказывают необходимую помощь людям.

На месте ракетной атаки работает полиция.

По информации правоохранителей, 2 апреля около 16:40 армия РФ атаковала город ракетой. В результате взрыва ранения получили люди, среди которых – несовершеннолетние дети. Повреждение получило учебное заведение.

Полицейские оказывают помощь пострадавшим, обследуют и документируют повреждение инфраструктуры. На месте происшествия развернут мобильный пункт приема обращений граждан.

В зданиях вынесло окна и двери.

Дети в момент атаки были в укрытии, иначе жертв могло быть больше.

Одно из построек сильно изуродовало.

Полиция принимает заявления от пострадавших.

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