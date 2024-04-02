Сайт Дніпра Новини Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО) Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)
Поліція та ДСНС показали фото та відео з місця ракетної атаки по Дніпру.
2 квітня Дніпро атакували ракетою. Поранення отримали 13 людей, з них 5 – діти віком від 14 до 17 років. 8 постраждалих нині в лікарні, решта – лікуються амбулаторно.
Через ракетну атаку зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство. Крім цього, вибиті вікна у прилеглих до епіцентру вибуху будівлях.
У ДСНС повідомили, що на території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники.
На місці працюють психологи ДСНС. Вони надають необхідну допомогу людям.
На місці ракетної атаки також працює поліція.
За інформацією правоохоронців, 2 квітня близько 16.40 армія РФ атакувала місто ракетою. Внаслідок вибуху поранення отримали люди, серед яких – неповнолітні діти. Пошкодження зазнав навчальний заклад.
Поліцейські надають допомогу постраждалим, обстежують та документують пошкодження інфраструктури. На місці події розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян.
У будівлях повиносило вікна та двері.
Діти в момент атаки були в укритті, інакше жертв могло бути більше.
Одну з будівель сильно понівечило.
Наразі поліція приймає заяви від постраждалих.
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Українська Яна Юхименко
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