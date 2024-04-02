Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція та ДСНС показали фото та відео з місця ракетної атаки по Дніпру.

2 квітня Дніпро атакували ракетою. Поранення отримали 13 людей, з них 5 – діти віком від 14 до 17 років. 8 постраждалих нині в лікарні, решта – лікуються амбулаторно.

Через ракетну атаку зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство. Крім цього, вибиті вікна у прилеглих до епіцентру вибуху будівлях.

У ДСНС повідомили, що на території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники.

На місці працюють психологи ДСНС. Вони надають необхідну допомогу людям.