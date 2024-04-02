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  • Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 19:37
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Поліція та ДСНС показали фото та відео з місця ракетної атаки по Дніпру.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

2 квітня Дніпро атакували ракетою. Поранення отримали 13 людей, з них 5 – діти віком від 14 до 17 років. 8 постраждалих нині в лікарні, решта – лікуються амбулаторно.

Через ракетну атаку зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство. Крім цього, вибиті вікна у прилеглих до епіцентру вибуху будівлях. 
 
У ДСНС повідомили, що на території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники.
 
На місці працюють психологи ДСНС. Вони надають необхідну допомогу людям.
 

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

На місці ракетної атаки також працює поліція. 

За інформацією правоохоронців, 2 квітня близько 16.40 армія РФ атакувала місто ракетою. Внаслідок вибуху поранення отримали люди, серед яких – неповнолітні діти. Пошкодження зазнав навчальний заклад.
 
Поліцейські надають допомогу постраждалим, обстежують та документують пошкодження інфраструктури. На місці події розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян.
 

У будівлях повиносило вікна та двері. 

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Діти в момент атаки були в укритті, інакше жертв могло бути більше. 

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Одну з будівель сильно понівечило.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Наразі поліція приймає заяви від постраждалих.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

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Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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