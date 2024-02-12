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  • В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

Сегодня 17:38
просмотров

В Днепре раньше было много необычных памятников, которые простояв в одном месте несколько лет вдруг куда-то исчезали. Увидеть их можно только на фото.

Новости Днепра про В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что в парке Глобы в Днепре раньше был необычный памятник.

В середине 1950-х годов в парке Глобы в Днепре был установлен памятник Дружбы народов. На постаменте были установлены три фигуры символизирующие представителей трёх разных наций: украинца, африканца и китайца

Сегодня это место очень изменилось из-за выросших деревьев, установленного колеса обозрения.

Простоял там памятник не очень долго, уже к концу 1950-х годов монумент убрали и на его месте поставили кассы аттракционов. То есть он простоял там всего ничего. Сегодня на его месте ничего нет.

Но рядом все так же растут клумбы, деревья и есть немногочисленные аттракционы. Куда делся памятник — никто не знает. Как и причину, по которой он был убран.

Новости Днепра про В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

фото: тг-канал «Дяди Олега», Mike Ekitenko, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)Українська Новости Днепра про В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)Русский

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