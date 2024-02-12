В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что в парке Глобы в Днепре раньше был необычный памятник.
В середине 1950-х годов в парке Глобы в Днепре был установлен памятник Дружбы народов. На постаменте были установлены три фигуры символизирующие представителей трёх разных наций: украинца, африканца и китайца
Сегодня это место очень изменилось из-за выросших деревьев, установленного колеса обозрения.
Простоял там памятник не очень долго, уже к концу 1950-х годов монумент убрали и на его месте поставили кассы аттракционов. То есть он простоял там всего ничего. Сегодня на его месте ничего нет.
Но рядом все так же растут клумбы, деревья и есть немногочисленные аттракционы. Куда делся памятник — никто не знает. Как и причину, по которой он был убран.
фото: тг-канал «Дяди Олега», Mike Ekitenko, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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