У парку Глоби був пам’ятник Дружби народів: як він виглядав і куди подівся (ФОТО)

У Дніпрі раніше було багато незвичайних пам'яток, які простояли в одному місці кілька років раптом кудись зникали. Побачити їх можна лише на фото.

Журналісти dnepr.info дізналися, що у парку Глоби у Дніпрі раніше був незвичайний пам’ятник.

У середині 1950-х років у парку Глоби у Дніпрі було встановлено пам’ятник Дружби народів. На постаменті були встановлені три постаті, що умовно символізували представників різних націй та були схожі на українця, африканця та китайця.

Сьогодні це місце дуже змінилося через дерева, що виросли, та Колеса огляду, яке було згодом встановлено у парку.

Простояв там пам’ятник не дуже довго, вже до кінця 1950-х монумент прибрали і на його місці поставили каси атракціонів. Тобто він простояв там нічого. Сьогодні на його місці нічого нема.

Але поруч так само ростуть клумби, дерева і є нечисленні атракціони.

Куди подівся монумент – ніхто не знає, як і чому він пропав.

фото: ТГ-канал «Дяді Олега», Mike Ekitenko, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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