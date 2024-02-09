ТОП-10 символів кохання у Дніпрі: арка з води, міст для замків та «лавка виснажливих очікувань»

За кілька днів закохані Дніпра відзначатимуть День святого Валентина. Частина людей вважає свято просто маркетинговим ходом, інші навпаки, вірять у гарну легенду про священика, який вінчав закоханих, деякі розцінюють 14 лютого як привід вкотре подарувати подарунок другій половинці та розповісти про свої почуття. У Дніпрі багато місць, де є арт-об'єкти, присвячені закоханим та самому почуттю кохання. Усі вони дуже різні, і кожне по-своєму оригінальне.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць у Дніпрі, які «говорять» про кохання.

Міст закоханих

Міст закоханих знаходиться на лівому березі Дніпра. Інсталяцію у вигляді невеликого, 6-метрового мосту встановили на набережній у 2013 році. Можна сказати, що міст був встановлений спеціально для того, щоб молодята, за весільною традицією та повір’ям, могли повісити на нього замочок зі своїми іменами. Вага мосту складає тонну, на його огорожі можна побачити понад сотню ажурних сердець.

Арка кохання

Також на набережній на лівому березі є фонтан під назвою «Арка кохання». Згідно з повір’ям, якщо хлопець із дівчиною пробіжать під його струменями, то їхнє кохання ставатиме лише міцніше з кожним днем. Ще одне міське повір’я говорить, що якщо загадати бажання і пробігти під струменями води, воно обов’язково збудеться.

Алея закоханих

У Дніпрі є цілі алеї, присвячені чудовому почуттю кохання. Алєя закоханих знаходиться біля колишнього кінотеатру «Родина». На ній ростуть дерева, є кілька лавок. Відкрили алею у 2003 році та приурочили до Дня міста. Тут призначаються побачення, проводяться фотосесії. На алеї навіть є спеціальна лавочка для тих, хто призначив тут побачення і чекає на другу половинку. Вона називається: «лавка виснажливих очікувань».

Лава закоханих

Окрім Алеї закоханих у Дніпрі є і Лава закоханих. Знаходиться вона на набережній біля мосту на Монастирський острів. Поруч із лавою є Дерево щастя. Арт-композиція з’явилася у Дніпрі у 2008 році. На цьому місці призначаються побачення. Вважається, що якщо сісти на лаву і загадати бажання – воно неодмінно здійсниться. Дерево щастя призначене для того, щоб наречені вішали сюди замочки зі своїми іменами, згідно з весільною традицією. Тому його гілки всі обвішані замками від малого до великого.

Фонтан Амур

Також на Алеї закоханих у Дніпрі встановлено фонтан під назвою «Амур». Він невеликий, обкладений гранітом, а верх його шпиля вінчає Купідон, який збирається пустити стрілу. Поруч із фонтаном є мідний рушник з відбитками двох різних ніг – чоловічий та жіночий. Сюди приїжджають наречені щоб сфотографуватися біля Амура і стати на рушник.

Металеве серце

2019 року неподалік проспекту Калнишевського в Дніпрі встановили новий арт-об’єкт «Індустріальне серце Дніпра». Виконано воно у стилі стімпанк, в «аортах» серця можна побачити будинки та заводи. Висота скульптури 3 метри, а вага – 700 кг. За словами творців арт-об’єкту, таким чином вони хотіли показати, як виглядає серце міста. Таке серце буде дуже оригінальним місцем для призначення побачень чи романтичної фотосесії для тих закоханих, яким хочеться бути оригінальними.

Закохані колобки

Два милих колобки у вигляді хлопчика та дівчинки з’явилися на набережній у Дніпрі у 2008 році. Офіційної назви арт-об’єкт не мав і немає, але місцеві жителі звуть їх «Закоханими колобками». Скульптура є однією з найпозитивніших, поряд з нею люблять фотографуватись і дорослі та діти.

За час свого існування колобки неодноразово піддавалися діям вандалів – їх описували, залишаючи любовні послання. Кілька разів скульптури вирушали на реставрацію та завжди поверталися на місце. У 2017 році колобки потрапили до ТОП-10 найнезвичайніших арт-об’єктів України.

Тунель кохання

У промзоні Дніпра є свій тунель кохання. Щоправда, «працює» він лише в період із середини весни до осені, коли на деревах є листя. Тунель знаходиться на лінії руху трамвая №5.

Гуляти по ньому і влаштувати в ньому фотосесію може бути складно, оскільки тут йде інтенсивний рух громадського транспорту, але проїхатися трамваєм споглядаючи тунель – цілком реально.

Тунель заріс деревами та диким виноградом, його протяжність – одна зупинка. Тунель з’явився випадково, велика кількість дерев висадили в промзоні для очищення повітря, дерева з роками розрослися і вийшло таке мальовниче та романтичне місце.

Лавка-гойдалка

2018 року в парку Шевченка з’явилася лавка-гойдалка у формі серця. Назвали її просто «Серце». На гойдалку можуть покататися одразу двоє. Сильно розхитатися на ній не вийде, але це чудове місце для романтичних зустрічей та проведення фотосесій.

I love Dnipro

Напис I love Dnipro з’явився на набережній Дніпра у 2015 році і став однією з візитівок міста. Тут призначають зустрічі, фотографуються. Часто на ньому залишають різні написи, освідчення в коханні та наклейки. Тому напис періодично реставрується. Композиція говорить про кохання мешканців до рідних місць, а 14 лютого чим не привід зайвий раз зізнатися у коханні до рідного міста.

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