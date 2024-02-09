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  • ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Сегодня 15:49
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Через несколько дней влюбленные Днепра будут отмечать День святого Валентина. Часть людей считает праздник просто маркетинговым ходом, другие наоборот, верят в красивую легенду о священнике, который венчал влюбленных, некоторые расценивают 14 февраля как повод лишний раз подарить подарок второй половинке и рассказать о своих чувствах. В Днепре много мест, где есть арт-объекты, посвященные влюбленным и самому чувству любви. Все они очень разные и каждый по-своему оригинален.

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест в Днепре, которые «говорят» о любви.

Мост влюбленных

Мост влюбленных находится на левом берегу Днепра. Инсталляцию в виде небольшого, 6-метрового моста установили на левом берегу Днепра в 2013 году. Можно сказать, что мост был установлен специально для того, чтобы молодожены, по свадебной традиции и поверьям, могли повесить на него замочек со своими именами. Вес моста составляет тонну, на его ограде можно увидеть более сотни ажурных сердечек.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Арка любви

Также на набережной на левом берегу есть фонтан под названием «Арка любви». Согласно поверью, если парень с девушкой пробегут под его струями, то их любовь будет становиться только крепче с каждым днем.  Еще одно городское поверье гласит, что если загадать желание и пробежать под струями воды, то оно обязательно сбудется.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Аллея влюбленных

В Днепре есть целые аллеи, посвященные прекрасному чувству любви. Алея влюбленных находится возле бывшего кинотеатра «Родина». На ней растут деревья, есть несколько лавочек. Открыли аллею в 2003 году и приурочили к Дню рождения города.

Тут назначаются свиданья, проводятся фотосессии. На аллее даже есть специальная лавочка для тех, кто назначил тут свиданье и ждет вторую половинку. Она называется: «лавочка изнурительных ожиданий».

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Скамья влюбленных

Помимо Аллеи влюбленных в Днепре есть и Скамья влюбленных. Находится она на набережной, у моста на Монастырский остров. Рядом со скамьей есть Дерево счастья. Арт-композиция появилась в Днепре в 2008 году. На этом месте назначаются свиданья. Считается, что если сесть на скамью и загадать желание – оно непременно сбудется.

Дерево счастья предназначено для того, чтобы молодожены вешали сюда замочки со своими именами, согласно свадебной традиции. Поэтому  его ветки все увешаны замками от мала до велика.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Фонтан Амур

Также на Аллее влюбленных в Днепре установлен фонтан под названием «Амур». Он небольшой, обложенный гранитом, а верх его шпиля венчает Купидон, который собирается пустить стрелу. Рядом с фонтаном есть медный рушник с отпечатками двух разных ног – мужской и женской.

Сюда приезжают молодожены чтобы сфотографироваться возле Амура и стать на рушник.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Металлическое сердце

В 2019 году недалеко от проспекта Калнышевского в Днепре установили новый арт-объект «Индустриальное сердце Днепра». Выполнено оно в стиле стимпанк, в «аортах» сердца можно увидеть здания и заводы. Высота скульптуры 3 метра, а вес – 700 кг. По словам создателей арт-объекта таким образом они хотели показать, как выглядит сердце города.

Такое сердце будет весьма оригинальным местом для назначения свиданий или романтической фотосессии для тех влюбленных, которым хочется быть оригинальными.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Влюбленные колобки

Два милых колобка в виде мальчика и девочки появились на набережной в Днепре в 2008 году. Официального названия у арт-объекта не было и нет, но местные жители зовут их «влюбленными колобками». Скульптура является одной из самых позитивных, рядом с ней любят фотографироваться и взрослые и дети. За время своего существования колобки не раз подвергались действиям вандалов – их обрисовывали, оставляя любовные послания.

Несколько раз скульптуры отправлялись на реставрацию и всегда возвращались на место. В 2017 году колобки попали в ТОП-10 самых необычных арт-объектов Украины.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Тоннель любви

В промзоне Днепра есть свой тоннель любви. Правда, «работает» он только в период с середины весны по осень, когда на деревьях есть листья. Тоннель находится по линии движения трамвая №5.

Гулять по нему и устроить в нем фотосессию может быть сложно, поскольку тут идет интенсивное движение общественного транспорта, но проехаться в трамвае созерцая тоннель – вполне реально. Тоннель зарос деревьями и диким виноградом, его протяженность – одна остановка.

Тоннель появился случайно, большое количество деревьев высадили в промзоне для очищения воздуха, деревья с годами разрослись и получилось такое живописное и романтическое место.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Лавочка-качели

В 2018 году в парке Шевченко появилась лавочка-качели в форме сердца. Назвали ее просто «Сердце». На качели могут покататься сразу двое. Сильно раскачаться на ней не получится, но это отличное место для романтических встреч и проведения фотосессий.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

I love Dnipro

Надпись I love Dnipro появилась на набережной Днепра в 2015 году и стала одно из визитных карточек города. Тут назначают встречи, фотографируются. Часто на ней оставляют различные надписи, признания в любви и наклейки. Поэтому надпись периодически реставрируется и надписи убираются. Композиция говорит о любви жителей к родным местам, а 14 февраля чем не повод лишний раз признаться в любви к родному городу.

Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

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Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»Українська Новости Днепра про ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»Русский

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