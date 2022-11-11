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В парке Днепра появился дом «Вверх ногами»

Сегодня 20:30
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Еще одна интересная локация в нашем городе!

Новости Днепра про В парке Днепра появился дом

В парке Зеленый Гай открыли новый аттракцион – дом «Вверх дном». Это первый аттракцион такого типа в Днепре и четвертый в Украине, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

Новости Днепра про В парке Днепра появился дом

Новости Днепра про В парке Днепра появился дом

Площадь постройки около 50 кв. м, высотой 6 метров, имеет 2 этажа. Гостей города встречает уютная гостиная. Кроме этого, в доме оборудована спальня, кухня и санузел, а меблировка комнат там – вверх ногами.

Новости Днепра про В парке Днепра появился дом

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