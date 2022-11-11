У парку Дніпра з’явився будинок “Догори дриґом”

У парку Зелений Гай відкрили новий атракціон – будинок «Догори дриґом». Це перший атракціон такого типу у Дніпрі та четвертий в Україні,повідомляють у прес-службі Дніпровської міської ради.
Площа споруди близько 50 кв. м, заввишки 6 метрів, має 2 поверхи. Гостей міста зустрічає затишна вітальня. Крім цього, у будинку облаштована спальня, кухня та санвузол, а меблювання кімнат там – догори дриґом.
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