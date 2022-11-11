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У парку Дніпра з’явився будинок “Догори дриґом”

Сьогодні 20:30
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Ще одна цікава локація у нашому місті!

Новости Днепра про У парку Дніпра з'явився будинок

У парку Зелений Гай відкрили новий атракціон – будинок «Догори дриґом». Це перший атракціон такого типу у Дніпрі та четвертий в Україні,повідомляють у прес-службі Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про У парку Дніпра з'явився будинок

Новости Днепра про У парку Дніпра з'явився будинок

Площа споруди близько 50 кв. м, заввишки 6 метрів, має 2 поверхи. Гостей міста зустрічає затишна вітальня. Крім цього, у будинку облаштована спальня, кухня та санвузол, а меблювання кімнат там – догори дриґом.

Новости Днепра про У парку Дніпра з'явився будинок

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