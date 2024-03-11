В окрестностях Днепра мужчина попал под колеса электропоезда

Трагедия произошла в это воскресенье, 10 марта.

В окрестностях Днепра на железнодорожном перегоне «Деевка-Сухачевка» во время движения электропоезд сбил 52-летнего мужчину, пишет Информатор. Со значительными травмами пешехода госпитализировали в больницу, где за его жизнь боролись днепровские медики.

У мужчины были переломы таза, предплечья, а также черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. К сожалению, в результате полученных травм пострадавший впоследствии скончался в больнице.

В полиции также подтвердили факт происшествия. Все обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Житомирской области мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой.

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