В окрестностях Днепра мужчина попал под колеса электропоезда

В окрестностях Днепра на железнодорожном перегоне «Деевка-Сухачевка» во время движения электропоезд сбил 52-летнего мужчину, пишет Информатор. Со значительными травмами пешехода госпитализировали в больницу, где за его жизнь боролись днепровские медики.
У мужчины были переломы таза, предплечья, а также черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. К сожалению, в результате полученных травм пострадавший впоследствии скончался в больнице.
В полиции также подтвердили факт происшествия. Все обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Житомирской области мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой.
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