На околицях Дніпра чоловік потрапив під колеса електропотяга - Днепр Инфо
На околицях Дніпра чоловік потрапив під колеса електропотяга
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Сегодня 17:17

Трагедія трапилася цієї неділі, 10 березня.

Новости Днепра про На околицях Дніпра чоловік потрапив під колеса електропотяга

На околицях Дніпра на залізничному перегоні “Діївка-Сухачівка” під час руху електропотяг збив 52-річного чоловіка, пише Інформатор. Зі значними травмами пішохода ушпиталили до лікарні, де за його життя боролися дніпровські медики.

Чоловік мав перелами тазу, передпліччя, а також черепно-мозкову травму та струс мозку. На жаль, внаслідок отриманих травм постраждалий згодом помер у лікарні. 

У поліції також підтвердили факт події. Усі обставини смерті чоловіка з’ясовують правоохоронці. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій.

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