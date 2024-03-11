На околицях Дніпра чоловік потрапив під колеса електропотяга

Трагедія трапилася цієї неділі, 10 березня.

На околицях Дніпра на залізничному перегоні “Діївка-Сухачівка” під час руху електропотяг збив 52-річного чоловіка, пише Інформатор. Зі значними травмами пішохода ушпиталили до лікарні, де за його життя боролися дніпровські медики.

Чоловік мав перелами тазу, передпліччя, а також черепно-мозкову травму та струс мозку. На жаль, внаслідок отриманих травм постраждалий згодом помер у лікарні.

У поліції також підтвердили факт події. Усі обставини смерті чоловіка з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій.

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