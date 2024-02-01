В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв

Без паники!

Сегодня, 1 февраля, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал он.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: