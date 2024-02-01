В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух

Сьогодні, 1 лютого, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Проте, будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!
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