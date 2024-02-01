Ударив у живіт: у Дніпрі чоловік напав з кухонним ножем на знайомого

Зловмиснику вже повідомили про підозру.

28 січня до однієї із лікарень Дніпра з тяжкою травмою звернувся 47-річний чоловік. У нього було ножове поранення живота.

Як з’ясували правоохоронці, на містянина напав 40-річний знайомий. Між чоловіками виникла сварка, під час якої один з них вдарив іншого кухонним ножем у живіт. Сталося це в одному з приміщень на проспекті О. Поля.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці розшукали зловмисника та 29 січня повідомили йому про підозру.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві затримали мешканця Дніпропетровщини, який понад 15 років переховувався від слідства.

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