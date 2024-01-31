У Києві затримали мешканця Дніпропетровщини, який понад 15 років переховувався від слідства

Коли він зрозумів, що його розшукують правоохоронці, почав переховуватися. З 2008 року підозрюваний – у розшуку.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік проживав у різних містах країни. Там він винаймав житло та заробляв на життя випадковими заробітками.
У січні 2024 року правоохоронці встановили, що фігурант знаходиться у Києві, та затримали його.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО).
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