Ударил в живот: в Днепре мужчина напал с кухонным ножом на знакомого

28 января в одну из больниц Днепра с тяжелой травмой обратился 47-летний мужчина. У него было ножевое ранение живота.
Как выяснили правоохранители, на горожанина напал 40-летний знакомый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них ударил другого кухонным ножом в живот. Произошло это в одном из помещений на проспекте Поля.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители разыскали злоумышленника и 29 января сообщили ему о подозрении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве задержали жителя Днепропетровщины, который более 15 лет скрывался от следствия.
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