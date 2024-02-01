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Легкоатлетка із Дніпра встановила новий рекорд сезону в світі

Сьогодні 07:59
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Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Легкоатлетка із Дніпра встановила новий рекорд сезону в світі

Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту у німецькому Коттбусі з результатом 2 м 04 см та встановила рекорд сезону в світі.

Про це повідомляють ЗМІ.

Змагання World Athletics Indoor Tour пройшли у середу, 31 січня. “Золото” здобула Магучіх, взявши з другої спроби планку 2,04 м. “Срібло” виграла Імке Оннен з Німеччини, яка стрибнула на 1,94 м. “Бронзу” поділили литовка Айріне Пальшите та Сафіна Садуллаєва з Узбекистану, які здолали висоту у 1,86 м.

Ярослава Магучіх стрибком на 2,04 м перевершила найкраще досягнення сезону у світі в приміщеннях. До цього рекорд належав австралійці Ніколі Оліслагерс, яка здолала планку на 2,03 м.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка із Дніпра виборола “золото” та “срібло” на Кубку Європи з фехтування. 

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Новости Днепра про Легкоатлетка із Дніпра встановила новий рекорд сезону в світіУкраїнська

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