В никопольском общежитии произошла резня: есть раненые

В Никополе произошла резня.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Все произошло еще 5 мая, но подробности инцидента полицейские рассказали только сейчас.

Так, по данным следствия, около 14:20 в одном из общежитий города, поссорились двое мужчин. Во время конфликта один из них нанес своему другу 10 ударов ножом по голове и в грудь, после чего скрылся с места преступления. 30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как выяснилось позже, к преступлению был причастен 32-летний никопольчанин, проживавший в соседнем общежитии. Мужчину арестовали. Следователи осмотрели место инцидента и изъяли нож, которым нападавший ранил своего оппонента.

8 мая нападающему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о днепровской водительнице, которая не справилась с управлением и врезалась в BMW.

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