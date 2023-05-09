У Дніпрі п’яна водійка не впоралась із керуванням та врізалась в BMW

Учора вдень, 8 травня, в Соборному районі міста сталася аварія.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водійка автомобіля Nissan не впоралась з керуванням та врізалась в BMW.

На щастя, жінка не постраждала, але під час спілкування з нею поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Винуватиця ДТП погодилась пройти огляд у встановленому законом порядку. Прилад Драгер показав вміст алкоголю в крові водійки — 2,44 проміле.

Патрульні склали протоколи за ч.1 ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

На громадянку чекає суд.

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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