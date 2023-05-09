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У нікопольскому гуртожитку сталася різанина: є поранені

Сьогодні 17:40
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У Нікополі сталася різанина.

Новости Днепра про У нікопольскому гуртожитку сталася різанина: є поранені

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області. 

Усе сталося ще 5 травня, але подробиці інциденту поліціянти розповіли тільки зараз. 

Так, за даними слідства, близько 14:20 в одному із гуртожитків міста, посварилися двоє чоловіків. Під час конфлікту, один із них наніс своєму другові 10 ударів ножем по голові та в груди, після чого втік з місця злочину. 30-річного постраждалого ушпиталили до лікарні. 

Як з’ясувалося пізніше, до злочину був причетний 32-річний нікопольчанин, який мешкав в сусідньому гуртожитку. Чоловіка заарештували. Слідчі оглянули місце інциденту та вилучили ніж, яким нападник поранив свого опонента.

8 травня нападнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дніпровську водійку, яка не впоралась із керуванням та врізалась в BMW

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Новости Днепра про У нікопольскому гуртожитку сталася різанина: є пораненіУкраїнська Новости Днепра про У нікопольскому гуртожитку сталася різанина: є пораненіРусский

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