В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было

24 марта в полицию Новомосковска позвонил пьяный мужчина и сообщил об «убийстве» знакомого. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и наряд группы реагирования патрульной полиции.
Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, их встретил заявитель, который был пьян. После проведения всех необходимых следственных действий и разговора с горожанином полицейские установили, что вся предоставленная информация в полицию оказалась ложной.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
В отношении нарушителя вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме этого, полицейские провели с ним беседу о недопущении в дальнейшем подобных случаев. Поскольку из-за таких вызовов тратится драгоценное время и ресурсы, которые могли быть направлены для помощи гражданам, — добавили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой: его освобождали спасатели.
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