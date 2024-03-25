В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было

За ложный вызов правоохранители привлекли 42-летнего мужчину к ответственности.

24 марта в полицию Новомосковска позвонил пьяный мужчина и сообщил об «убийстве» знакомого. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и наряд группы реагирования патрульной полиции.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, их встретил заявитель, который был пьян. После проведения всех необходимых следственных действий и разговора с горожанином полицейские установили, что вся предоставленная информация в полицию оказалась ложной.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

В отношении нарушителя вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, полицейские провели с ним беседу о недопущении в дальнейшем подобных случаев. Поскольку из-за таких вызовов тратится драгоценное время и ресурсы, которые могли быть направлены для помощи гражданам, — добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой: его освобождали спасатели.

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