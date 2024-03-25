Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было

В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было

Сегодня 11:27
просмотров

За ложный вызов правоохранители привлекли 42-летнего мужчину к ответственности.

Новости Днепра про В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об

24 марта в полицию Новомосковска позвонил пьяный мужчина и сообщил об «убийстве» знакомого. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и наряд группы реагирования патрульной полиции.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, их встретил заявитель, который был пьян. После проведения всех необходимых следственных действий и разговора с горожанином полицейские установили, что вся предоставленная информация в полицию оказалась ложной.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

В отношении нарушителя вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, полицейские провели с ним беседу о недопущении в дальнейшем подобных случаев. Поскольку из-за таких вызовов тратится драгоценное время и ресурсы, которые могли быть направлены для помощи гражданам, — добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой: его освобождали спасатели.

Читайте также:

Новости Днепра про В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об Українська Новости Днепра про В Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:19
    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)

    Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и…

    Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»
    Новости Днепра
    Сегодня 15:48
    Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»

    Поздравляем!

    В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП

    В Днепре при обстреле пострадал храм.

    11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 14:45
    11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности

    В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на…

    Последние новости

    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)
    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)

    Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и без набережной. Однако, почти до 1960-х годов в парке не было моста, добраться до острова можно было только на лодке, а набережная появилась только к 1970-м.

    Сегодня 17:19
    3
    просмотров
    Биологическое оружие: подозрительный пакет с «взрывчаткой», который нашли дворники в Кривом Роге, был с тушенкой
    Биологическое оружие: подозрительный пакет с «взрывчаткой», который нашли дворники в Кривом Роге, был с тушенкой

    В Кривом Роге проверяли сообщения о взрывчатке в одном из парков.

    Сегодня 15:55
    3
    просмотров
    Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»
    Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»

    Поздравляем!

    Сегодня 15:48
    5
    просмотров
    Full HD или 4K Ultra HD: какое разрешение экрана телевизора выбрать
    Full HD или 4K Ultra HD: какое разрешение экрана телевизора выбрать

    Развитие технологий и возникновение новых стандартов качества изображения привели к появлению разрешение экрана Full HD и 4K Ultra HD. Это позволило компании LG предоставить пользователям огромное разнообразие качественных телевизоров.

    Сегодня 14:53
    4
    просмотров
    В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП
    В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП

    В Днепре при обстреле пострадал храм.

    Сегодня 14:46
    5
    просмотров
    11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности
    11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности

    В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на бесплатную платформу для подготовки учеников к Национальному мультипредметному тестированию (НМТ)-2024.

    Сегодня 14:45
    6
    просмотров
    Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)
    Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)

    В Днепре продают старинное здание, которому более 150 лет. Находится оно в историческом центре города. Многие годы здесь было коммунальное учреждение, а ныне – квартируют предприниматели.

    Сегодня 14:41
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за поджигателей сухостоя сгорела целая балка между селами (ФОТО)
    На Днепропетровщине из-за поджигателей сухостоя сгорела целая балка между селами (ФОТО)

    Жители Днепропетровщины показали последствия массового сжигания сухостоя.

    Сегодня 13:52
    2
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском по проезжей части гулял обнаженный мужчина: что говорят в полиции
    В Днепре на Слобожанском по проезжей части гулял обнаженный мужчина: что говорят в полиции

    Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

    Сегодня 13:14
    4
    просмотров
    Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров
    Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров

    В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.

    Сегодня 13:00
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх