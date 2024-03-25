У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники

До порятунку чоловіка залучили 5 рятувальників!

Днями у Кривому Розі стався дуже дивний інцидент – 51-річний чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою. Сталося це на вулиці Івана Сірка Тернівського району. На місце викликали рятувальників.

Прибувши, ДСНС-ники за допомогою шанцевого інструмента звільнили чоловіка.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

До місця виклику залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС.

Читайте також:

Українська

Автор: