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  • У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники

У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники

Сьогодні 09:00
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До порятунку чоловіка залучили 5 рятувальників!

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники

Днями у Кривому Розі стався дуже дивний інцидент – 51-річний чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою. Сталося це на вулиці Івана Сірка Тернівського району. На місце викликали рятувальників.

Прибувши, ДСНС-ники за допомогою шанцевого інструмента звільнили чоловіка.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники

До місця виклику залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальникиУкраїнська

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