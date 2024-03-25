У Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було

За хибний виклик правоохоронці притягнули 42-річного чоловіка до відповідальності.

24 березня до поліції Новомосковська зателефонував п’яний чоловік та повідомив про «вбивство» знайомого. На місце події направили слідчо-оперативну групу та наряд групи реагування патрульної поліції.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, їх зустрів заявник, який був напідпитку. Після проведення всіх необхідних слідчих дій та розмови з містянином поліцейські встановили, що вся надана інформація до поліції виявилася хибною.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відносно порушника винесли постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, поліцейські провели з ним бесіду про недопущення надалі подібних випадків. Оскільки через такі виклики витрачається дорогоцінний час та ресурси, які могли бути скеровані для допомоги громадянам, – додали у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники.

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