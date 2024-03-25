Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 73-летнюю женщину

Нужна ваша помощь!

Криворожские правоохранители разыскивают 73-летнюю Любовь Дубову.

Известно, что 22 марта женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, каштановые крашеные волосы, голубые глаза.

Была одета: синяя кофта с капюшоном, черные спортивные штаны.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 098 976 30 47, 098 650 02 01, 067 970 89 97 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: женщину разыскали. Жертвой преступления или правонарушения она не стала.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: