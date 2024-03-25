По Днепру разгуливал домашний гусь в сапогах (ВИДЕО)

В Днепре заметили делового гуся в сапогах.

Утро понедельника в Днепре оказалось довольно интересным. На улицах города заметили гуся в сапожках, который гулял вместе со своей хозяйкой. Она шла впереди птицы и несла в руках «кравчучку».

Гусь удивил прохожих своей необычной обувью. Хозяйка позаботилась о комфорте своего любимца. На его лапках были мягкие сапожки. Люди запечатлели интересную парочку на видео.

Как оказалось, гусь в сапогах местная звезда. Днепряне говорят, что в районе, где живет женщина и птица, эту парочку хорошо знают.

Гуся зовут Гоша. Птицу вместе с хозяйкой часто замечают на улицах Днепра во время прогулок.

Гоша – домашний любимец днепрянки, живущий с ней в квартире.

Он живет вместе с владелицей квартиры. Она ищет для Гоши подружку (гуску). Может, кто может подарить? В квартире Гоша не сидит в изгороди. Он как наши собачки и кошки ходит, купается в ванной. Как член семьи, каждый день гуляют, ходят на дачу и обратно, – рассказывает местная жительница Ольга.

В комментариях днепряне отмечают, что гусь живет необычной, но интересной жизнью.

Интересно, чем просто в загороженном птичьем дворе, – отмечают днепряне.

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