По Днепру разгуливал домашний гусь в сапогах (ВИДЕО)

Утро понедельника в Днепре оказалось довольно интересным. На улицах города заметили гуся в сапожках, который гулял вместе со своей хозяйкой. Она шла впереди птицы и несла в руках «кравчучку».
Гусь удивил прохожих своей необычной обувью. Хозяйка позаботилась о комфорте своего любимца. На его лапках были мягкие сапожки. Люди запечатлели интересную парочку на видео.
Как оказалось, гусь в сапогах местная звезда. Днепряне говорят, что в районе, где живет женщина и птица, эту парочку хорошо знают.
Гуся зовут Гоша. Птицу вместе с хозяйкой часто замечают на улицах Днепра во время прогулок.
Гоша – домашний любимец днепрянки, живущий с ней в квартире.
Он живет вместе с владелицей квартиры. Она ищет для Гоши подружку (гуску). Может, кто может подарить? В квартире Гоша не сидит в изгороди. Он как наши собачки и кошки ходит, купается в ванной. Как член семьи, каждый день гуляют, ходят на дачу и обратно, – рассказывает местная жительница Ольга.
В комментариях днепряне отмечают, что гусь живет необычной, но интересной жизнью.
Интересно, чем просто в загороженном птичьем дворе, – отмечают днепряне.
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