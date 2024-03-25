Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)

Сьогодні 11:31
просмотров

У Дніпрі помітили ділового гуся у чобітках.

Новости Днепра про По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)

Ранок понеділка у Дніпрі видався досить цікавим. На вулицях міста помітили гусака в чобітках, який гуляв разом зі своєю господаркою, яка йшла попереду птаха та несла в руках “кравчучку”.

Гусак здивував перехожих своїм незвичайним взуттям. Хазяйка потурбувалася про комфорт свого улюбленця. На його лапках були м’якенькі чобітки. Люди зафільмували цікаву парочку на відео. 

Як виявилося, гусак у чобітках місцева зірка. Дніпряни кажуть, що в районі, де мешкає жінка та птах, цю парочку добре знають.

Гусака звати Гоша. Птаха разом з господаркою часто помічають на вулицях Дніпра під час прогулянок. 

Новости Днепра про По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)

Гоша – домашній улюбленець дніпрянки, який живе з нею у квартирі.

Він живе разом з власницею у квартирі. Вона шукає для Гоші подружку (гусиню). Може хто може подарувати? У квартирі Гоша не сидить в загорожі. Він як наші собачки й киці ходить, купається в ванній. Як член родини, кожного дня гуляють, ходять на дачу і назад, – розповідає місцева жителька Ольга. 

Новости Днепра про По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)

У коментарях дніпряни зазначають, що гусак живе незвичним, але цікавим життям. 

Цікаво, ніж просто в загородженому пташиному дворі, – зазначають дніпряни.

Новости Днепра про По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)

Читайте також:

Новости Днепра про По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі крадії кабелю ховалися від патрульних за деревами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:04
    У Дніпрі крадії кабелю ховалися від патрульних за деревами

    Чолов'яги, які вкрали кабель, намагалися сховатися від патрульних за деревами.

    Ще дві кам’яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    Ще дві кам’яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронту

    З фронту евакуювали ще дві кам'яні баби, яким понад 800…

    Абітурієнти з Дніпра можуть зареєструватися на НМТ-2024 за допомогою “Дії”: відеоінструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:34
    Абітурієнти з Дніпра можуть зареєструватися на НМТ-2024 за допомогою “Дії”: відеоінструкція

    Відтепер зареєструватися на НМТ-2024 можна за допомогою мобільного застосунку "Дія"!

    У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:29
    У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС

    Місцеві мешканці неабияк перелякалися.

    Наверх