По Дніпру розгулював домашній гусак у чобітках (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили ділового гуся у чобітках.

Ранок понеділка у Дніпрі видався досить цікавим. На вулицях міста помітили гусака в чобітках, який гуляв разом зі своєю господаркою, яка йшла попереду птаха та несла в руках “кравчучку”.

Гусак здивував перехожих своїм незвичайним взуттям. Хазяйка потурбувалася про комфорт свого улюбленця. На його лапках були м’якенькі чобітки. Люди зафільмували цікаву парочку на відео.

Як виявилося, гусак у чобітках місцева зірка. Дніпряни кажуть, що в районі, де мешкає жінка та птах, цю парочку добре знають.

Гусака звати Гоша. Птаха разом з господаркою часто помічають на вулицях Дніпра під час прогулянок.

Гоша – домашній улюбленець дніпрянки, який живе з нею у квартирі.

Він живе разом з власницею у квартирі. Вона шукає для Гоші подружку (гусиню). Може хто може подарувати? У квартирі Гоша не сидить в загорожі. Він як наші собачки й киці ходить, купається в ванній. Як член родини, кожного дня гуляють, ходять на дачу і назад, – розповідає місцева жителька Ольга.

У коментарях дніпряни зазначають, що гусак живе незвичним, але цікавим життям.

Цікаво, ніж просто в загородженому пташиному дворі, – зазначають дніпряни.

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