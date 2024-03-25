На Днепропетровщине из-за поджигателей сухостоя сгорела целая балка между селами (ФОТО)

Жители Днепропетровщины показали последствия массового сжигания сухостоя.

С наступлением теплой погоды в Днепропетровской области увеличилось количество природных пожаров. Основная причина возникновения масштабных возгораний – сжигание травы и сухостоя.

За поджог сухой травы есть административная ответственность, но и это не останавливает людей, которые сжигают сухостой, из-за чего нередко масштабно горят зеленые зоны.

В Синельниковском районе из-за поджигателей сухостоя сгорела целая балка между селами. Последствия масштабного пожара показала местная жительница Marina Kondurova.

Пожар произошел между населенными пунктами Калиновая и Лубянка. Дорога между деревнями превратилась в гигантское пожарище. Кроме этого, в посадках, куда не добрался огонь, лежит куча мусора.

Такое зрелище мне сегодня досталось… Синельниковщина, Днепропетровская область. Ехала на дачу… Вся балка вдоль дороги от села Калиново до села Лубянка превратилась в гигантское пожарище и помойку. И это не прилет, это привет от местного населения. Меня интересует, за кого сейчас отдают жизнь наши воины? Стыд, ужас и отвращение, – написала Марина.

Сгорела не только сухая трава, но и кустарники и маленькие деревца.

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