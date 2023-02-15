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В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)

Сегодня 10:28
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Во вторник, 14 февраля, в Новомосковске во дворе многоэтажки по улице Гетманской загорелся автомобиль.

Новости Днепра про В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:12.

На место оперативно выехали спасатели. Они установили, что загорелся легковой автомобиль Opel Omega, находившийся на временной остановке во дворе многоэтажки.

Возгорание локализовали в 11:35 и ликвидировали в 11:40. Площадь пожара составила 4 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)

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