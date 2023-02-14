В Днепре завтра прогремят взрывы: будьте готовы

Важная информация!

Завтра, 15 февраля, в Днепре прогремят взрывы.

Но они будут плановыми.

Так, завтра с 9:00 до 16:00 в Рыбальском карьере будут проводить взрывные работы. Потому жители города, возможно, услышат взрывы.

На предприятии уверяют, что ситуация полностью контролируется, и призывают днепрян сохранять спокойствие!

Но, если объявят тревогу, в любом случае не игнорируйте ее и берегите себя!

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