В Днепре завтра прогремят взрывы: будьте готовы

Завтра, 15 февраля, в Днепре прогремят взрывы.
Но они будут плановыми.
Так, завтра с 9:00 до 16:00 в Рыбальском карьере будут проводить взрывные работы. Потому жители города, возможно, услышат взрывы.
На предприятии уверяют, что ситуация полностью контролируется, и призывают днепрян сохранять спокойствие!
Но, если объявят тревогу, в любом случае не игнорируйте ее и берегите себя!
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