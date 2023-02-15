Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк

11 лютого у тяжких боях поблизу Кремінної на Луганщині обірвалося життя нашого захисника Летки Сергія Івановича. Йому було лише 22 роки.

Сергей, учился в Первомайской средней школе № 4, затем – в местном горном лицее.

После окончания лицея Сергей был призван на срочную службу в ряды ВСУ. С 2021 г. он по контракту проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины.

Родные и друзья вспоминают Сергея как разностороннего, активного, открытого человека, очень надежного товарища и преданного патриота.

У павшего воина остались жена, родители и сестра.

Прощание с павшим защитником состоится 15 февраля в Первомайске в 13:00 на ул. Кобзаря, у дома 13.

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