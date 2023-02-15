У Новомосковську під багатоповерхівкою загорівся Opel (ФОТО)

У вівторок, 14 лютого, у Новомосковську у дворі багатоповерхівки на вулиці Гетьманській загорівся автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:12.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Вони встановили, що зайнявся легковий автомобіль Opel Omega, який знаходився на тимчасовій зупинці у дворі багатоповерхівки.

Займання локалізували об 11:35 та ліквідували об 11:40. Площа пожежі склала 4 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кам’янчанин надихався вихлопними газами.

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