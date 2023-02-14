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Важно: будут ли в Днепре 15 февраля выключать свет

Сегодня 21:18
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Но не забывайте экономить электроэнергию!

Новости Днепра про Важно: будут ли в Днепре 15 февраля выключать свет

В среду, 15 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Отмечается, что на завтра лимиты для нашей области отсутствуют. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

Не забывайте экономить электроэнергию, ведь энергосистема до сих пор восстанавливается после массированных ракетных ударов!

Выстоим и победим!

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