Важно: будут ли в Днепре 15 февраля выключать свет

В среду, 15 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Отмечается, что на завтра лимиты для нашей области отсутствуют. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.
Не забывайте экономить электроэнергию, ведь энергосистема до сих пор восстанавливается после массированных ракетных ударов!
Выстоим и победим!
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