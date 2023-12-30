В небе над Днепровским районом ПВО уничтожили авиационную ракету

Сегодня в небе над Днепровским районом работало наше ПВО.

Об этом сообщает в соцсетях Воздушное командование «Восток».

О звуке взрыва в Днепре. Так, работало ПВО: подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении ПвК.

Сегодня в 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой, уничтоженной силами ПВО. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Напомним, что на Днепропетровщине объявлен траур по погибшим во время вчерашней ракетной атаки на город.

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