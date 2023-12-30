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В Кривом Роге из храма похитили старинную Библию

Сегодня 08:36
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В городе Кривой Рог из храма похитили Библию.

Новости Днепра про В Кривом Роге из храма похитили старинную Библию

По факту кражи возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 27 декабря от настоятеля храма, обнаружившего отсутствие Библии 1901 года выпуска. Полицейские Терновского района установили, что к преступлению причастен 63-летний местный житель. Историческая книга изъята, — говорится в сообщении полиции.

Задержанный утверждает, что взял раритетную книгу только в ознакомительных целях и планировал вернуть ее на место.

Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 185 УК (кража). Досудебное следствие продолжается.

 
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