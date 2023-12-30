На Днепропетровщине мужчина угнал авто и поехал в сторону Харькова

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Злоумышленник похитил автомобиль со двора частного домовладения.
Мужчина совершил преступление ночью, 17 ноября, в пгт Петропавловка Синельниковского района.
Завладев автомобилем ЗАЗ VIDA, 40-летний злоумышленник уехал в сторону Харьковской области, однако на трассе был задержан полицейскими, — говорится в сообщении.
Фигуранту дело сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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