На Днепропетровщине мужчина угнал авто и поехал в сторону Харькова

Фигуранту дело сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Завладев автомобилем ЗАЗ VIDA, 40-летний злоумышленник уехал в сторону Харьковской области, однако на трассе был задержан полицейскими, — говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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