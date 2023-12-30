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На Днепропетровщине мужчина угнал авто и поехал в сторону Харькова

Сегодня 10:21
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В Петропавловке полиция задержала автомобильного вора.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина угнал авто и поехал в сторону Харькова

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Злоумышленник похитил автомобиль со двора частного домовладения.

Мужчина совершил преступление ночью, 17 ноября, в пгт Петропавловка Синельниковского района.

Завладев автомобилем ЗАЗ VIDA, 40-летний злоумышленник уехал в сторону Харьковской области, однако на трассе был задержан полицейскими, — говорится в сообщении.

Фигуранту дело сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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