В небе над Днепром появился трезубец (ФОТО)

В первый день весны над жилмассивом Левобережным в Днепре нависли перистые облака.
На фото неба, опубликованном днепрянкой Оксаной, в сети рассмотрели трезубец.
Почти трезубец был над нашим Левобережным, – комментируют горожане.
С первого взгляда облака выглядят обычными, но если присмотреться пристальнее, то действительно можно увидеть контуры трезубца, словно растянувшегося в небе.
Скептики скажут, ну и шо, но можно представить, что это хороший знак, предвещающий, что все в Днепре будет хорошо и украинским.
Напомним, ранее в небе над Днепром заметили пророческий знак – облака, напоминавшие контуры Крымского полуострова.
Для справки: перистые облака – одна из разновидностей облаков, которые образуются достаточно высоко, примерно на высоте 8-12 км. На этих уровнях температура достигает -40 градусов, поэтому масса воздуха с большим содержанием водяного пара вместо капель воды образует кристаллы льда. А благодаря сильному двигающему их ветру и появляются характерные клочки в небе.
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