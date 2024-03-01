В небе над Днепром появился трезубец (ФОТО)

В небе над Днепром заметили облака, похожие на трезубец.

В первый день весны над жилмассивом Левобережным в Днепре нависли перистые облака.

На фото неба, опубликованном днепрянкой Оксаной, в сети рассмотрели трезубец.

Почти трезубец был над нашим Левобережным, – комментируют горожане.

С первого взгляда облака выглядят обычными, но если присмотреться пристальнее, то действительно можно увидеть контуры трезубца, словно растянувшегося в небе.

Скептики скажут, ну и шо, но можно представить, что это хороший знак, предвещающий, что все в Днепре будет хорошо и украинским.

Напомним, ранее в небе над Днепром заметили пророческий знак – облака, напоминавшие контуры Крымского полуострова.

Для справки: перистые облака – одна из разновидностей облаков, которые образуются достаточно высоко, примерно на высоте 8-12 км. На этих уровнях температура достигает -40 градусов, поэтому масса воздуха с большим содержанием водяного пара вместо капель воды образует кристаллы льда. А благодаря сильному двигающему их ветру и появляются характерные клочки в небе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: