У небі над Дніпром з’явився тризуб (ФОТО)

У небі над Дніпром помітили хмари схожі на тризуб.

У перший день весни над жилмасивом Лівобережним у Дніпрі нависли перисті хмари.

На фото неба, яке опублікувала дніпрянка Оксана, у мережі розгледіли тризуб.

Майже тризуб був над нашим Лівобережним, – коментують містяни.

З першого погляду хмари виглядають звичайними, але якщо придивитися пильніше, то дійсно можна побачити контури тризуба, який наче розтягнувся у небі.

Скептики скажуть, ну і шо, але можна уявити, що це добрий знак, який віщує, що все в Дніпрі буде добре і українським.

Нагадаємо, раніше у небі над Дніпром помітили пророчий знак – хмари, які нагадували контури Кримського півострова.

Для довідки: перисті хмари – один із різновидів хмар, які утворюються досить високо, приблизно на висоті 8-12 км. На цих рівнях температура досягає -40 градусів, тому маса повітря з великим вмістом водяної пари, замість капель води, утворює кристали льоду. А завдяки сильному вітрові, який рухає їх, і з’являються характерні клаптики в небі.

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