В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков

Украинки не будут мобилизовывать до 2026 года.

До 2026 года украинские женщины, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По словам Маляр, пока нет мобилизации женщин, однако есть изменения системы учета.

До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии только в добровольном порядке, — заявила она.

Анна Маляр добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета», – добавила Маляр.

Замминистра напомнила, что по собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин.

Напомним, ранее в Минобороны разъяснили, кто из женщин должен стать на военный учет.

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