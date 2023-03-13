Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков

В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков

Сегодня 17:32
просмотров

Украинки не будут мобилизовывать до 2026 года.

Новости Днепра про В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков

До 2026 года украинские женщины, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По словам Маляр, пока нет мобилизации женщин, однако есть изменения системы учета.

До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии только в добровольном порядке, — заявила она.

Анна Маляр добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета», – добавила Маляр.

Замминистра напомнила, что по собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин.

Напомним, ранее в Минобороны разъяснили, кто из женщин должен стать на военный учет.

Читайте также:

Новости Днепра про В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиковУкраїнська Новости Днепра про В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиковРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности
    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

    В 12:43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Тогда была "красная" почти вся Украина.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    За год цены выросли более чем на 30%: какие продукты подорожали больше всего
    За год цены выросли более чем на 30%: какие продукты подорожали больше всего

    В Украине сильно выросли цены.

    Сегодня 16:29
    просмотров
    Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев
    Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

    Недавно на сайте Петиций Президента Украины появился документ с предложением: переименовать название «россия» на «московия». Петиция набрала необходимые 25 тыс голосов для того, чтобы ее рассмотрел Президент. Владимир Зеленский заявил, что поручил профильным ведомствам изучить возможность переименования и историческое название…

    Сегодня 15:58
    просмотров
    В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя
    В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя

    В Днепре у водителя нашли 500 литров "горящего" спирта.

    Сегодня 15:51
    просмотров
    Опубликовали график движения новых коммунальных автобусов в Днепре
    Опубликовали график движения новых коммунальных автобусов в Днепре

    В Днепре опубликовали расписание движения коммунальных автобусов.

    Сегодня 15:10
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл
    Нужна помощь: в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл

    Важна любая информация!

    Сегодня 14:55
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья
    На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

    В Павлограде женщина ударила мужа ножом, потому что ей не понравилось его поведение.

    Сегодня 13:52
    0
    просмотров
    Какие фильмы получили «Оскар» в 2023 году: короткое содержание и трейлеры
    Какие фильмы получили «Оскар» в 2023 году: короткое содержание и трейлеры

    Сегодня утром всему миру стали известны фильмы-победители американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения лучших прошла в ночь с 12 на 13 марта. Журналисты dnepr.info узнали, какие фильмы были отмечены экспертами кинопремии.

    Сегодня 13:48
    0
    просмотров
    Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности
    Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности

    Будьте в безопасных местах!

    Сегодня 13:42
    1
    просмотров
    В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках
    В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках

    Если вы думаете, что купаться в реке и загорать еще рано, то есть горожане, которые уже "открыли" пляжный сезон.

    Сегодня 13:21
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх