Сайт Дніпра Новини Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочку Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочку
Жінки-медики в Україні з жовтня зобов'язані ставати на військовий облік у військкоматі. Для решти представниць прекрасної половини постановка на облік залишається добровільною.
Якщо жінка є медичним працівником і перебуває на військовому обліку, її можуть мобілізувати, але це не обов’язково. Адже на фронті не так багато військових медиків, а отже, мобілізують далеко не всіх.
Відповідно до законодавства,
на військовий облік беруть жінок, які: мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України; придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.
Військовозобов’язаними вважаються як медсестри, так і інші медичні працівники.
До переліку спеціальностей чи професій, після здобуття яких жінки мають стати на військовий облік, включені
такі медичні спеціальності: фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, охорона здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза; стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування; біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; професіонали в галузі наук про життя та медичні науки, галузі медицини (крім медичних сестер); професіонали у галузі лікувальної справи; професіонали стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали у галузі фармації, провізори; професіонали медико-профілактичної справи, науковці; інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства); допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер); медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер); професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології; патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці у галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки; медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів; оператори медичного обладнання, робітники, які обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів у охороні здоров’я.
Не всі жінки-медики підлягають мобілізації. Так,
не підлягають призову під час мобілізації такі категорії: заброньовані жінки-медики на період мобілізації та на воєнний час у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців.
Крім того, жінка звільняється від мобілізації, якщо вона має на утриманні:
трьох та більше дітей віком до 18 років; дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; дитину з інвалідністю, що має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня; повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи, до досягнення нею 23 років; дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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