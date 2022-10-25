Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочку

Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочку

Сьогодні 21:15
просмотров

Жінки-медики в Україні з жовтня зобов'язані ставати на військовий облік у військкоматі. Для решти представниць прекрасної половини постановка на облік залишається добровільною.

Новости Днепра про Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочку

Якщо жінка є медичним працівником і перебуває на військовому обліку, її можуть мобілізувати, але це не обов’язково. Адже на фронті не так багато військових медиків, а отже, мобілізують далеко не всіх.

Відповідно до законодавства, на військовий облік беруть жінок, які:

  • мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України;
  • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Військовозобов’язаними вважаються як медсестри, так і інші медичні працівники.

До переліку спеціальностей чи професій, після здобуття яких жінки мають стати на військовий облік, включені такі медичні спеціальності:

  • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, охорона здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
    професіонали в галузі наук про життя та медичні науки, галузі медицини (крім медичних сестер);
  • професіонали у галузі лікувальної справи;
  • професіонали стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали у галузі фармації, провізори;
  • професіонали медико-профілактичної справи, науковці;
  • інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);
  • допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер);
  • медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
  • професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці у галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки;
  • медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
  • оператори медичного обладнання, робітники, які обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів у охороні здоров’я.

Не всі жінки-медики підлягають мобілізації. Так, не підлягають призову під час мобілізації такі категорії:

  • заброньовані жінки-медики на період мобілізації та на воєнний час у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців.

Крім того, жінка звільняється від мобілізації, якщо вона має на утриманні:

  • трьох та більше дітей віком до 18 років;
  • дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
  • дитину з інвалідністю, що має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня;
  • повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи, до досягнення нею 23 років;
  • дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Читайте також:

Новости Днепра про Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочкуУкраїнська Новости Днепра про Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого призивають, а хто може отримати відстрочкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Дніпропетровській області 7-місячна дитина перекинула на себе чашку з окропом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    В Дніпропетровській області 7-місячна дитина перекинула на себе чашку з окропом

    На лінію "103" зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила про те,…

    Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:00
    Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

    Останніми днями у річці Дніпро сильно впав рівень води. Дніпряни…

    ЗСУ атакували 20 районів зосередження росіян та ЗРК окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    ЗСУ атакували 20 районів зосередження росіян та ЗРК окупантів, – Генштаб

    У вівторок, 25 жовтня, українські військові не дали росіянам просунутися…

    Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського

    22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з…

    Наверх