У Міноборони пояснили, що зараз з обов’язковим обліком та мобілізацією для жінок-медиків

Українок не будуть мобілізовувати до 2026 року.

До 2026 року Українські жінки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За словами Маляр, наразі немає мобілізації жінок, проте є зміни щодо системи обліку.

До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов’язкової постановки на облік. Інші професії лише в добровільному порядку, – заявила вона.

Ганна Маляр додала, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку», – додала Маляр.

Заступниця міністра нагадала, що за власним бажанням нині на фронті перебувають близько 5 тисяч жінок.

Нагадаємо, раніше в Міноборони роз’яснили, хто із жінок має стати на військовий облік.