В музей передали уникальный артефакт из АТП в Днепре, которое уничтожили ракетой прошлым летом (ФОТО)

В днепровский музей «Машины времени» передали фрагмент мозаики из АТП, которое летом уничтожили россияне. Об этом рассказал Михаил Прудников.
В музее собирают артефакты для новой коллекции «Победы», в которую будут входить вещи, связанные с современной российско-украинской войной. Одним из экспонатов станет фрагмент индустриальной плитки, украшавшей разрушенное здание.
Эта индустриальная мозаика использовалась нами как одна из точек в ретропробеге между заводами – «Пробег Миклашевского», в мирное время. Благодаря этому мероприятию сохранились фотографии, как выглядел дом до ракетного удара РФ, – рассказал Михаил Прудников.
На мозаике изображен автомобиль, который в свое время перевозил габаритные грузы по всей Украине в течение десятилетий.
Фрагмент индустриальной плитки, переданный в музей.
Что известно об АТП?
Михаил Прудников рассказал, что АТП занималось перевозкой негабаритных грузов по всей стране. В частности, грузовики помогали доставлять стройматериалы на такие предприятия: «Химический комбинат» город Калуш, «Азовсталь» город Мариуполь, «ДнепрАЗОТ» город Каменское.
Значительный вклад для жителей нашего города был сделан в начале 80-х годов аэропорта города в местный парк имени В. Чкалова, перевезли уникальный пассажирский самолет ТУ-104. Позже он стал небольшим детским кинотеатром и кафе, но до сих пор не сохранился.
В конце июня прошлого года на территорию АТП прилетела российская ракета, унесшая жизни двух человек. Еще семь получили осколочные ранения.
Читайте также:
Автор:
Старинные дома в Днепре за всю свою «жизнь» сменили сотни…
Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь…
Весна и осень – самые популярные времена года для покупки…
Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через…
В Днепре 25 марта произошло смертельное ДТП.
В Днепре с утра горела квартира на Донецком шоссе.
В Днепре 65-летний мужчина прострелил свой палец, когда ехал в такси.
В Днепре вандалы в очередной раз атаковали новый сквер на левом берегу.
Захватите с собой зонт!
Таким образом, ядерный шантаж продолжается.
В субботу, 25 марта, в Каменском Днепропетровской области попрощались с украинским воином, который погиб на Луганщине во время выполнения боевого задания.
В Днепре ранее судимый мужчина вынес из АТБ две бутылки элитного алкоголя. За кражу во время войны его осудили на 5 лет тюрьмы, однако впоследствии освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
В последние дни марта мы можем наблюдать редкое космическое событие - парад планет. Наша луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта, поэтому уже сегодня можно будет увидеть это удивительное явление.
Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное ДТП. Там столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Renault.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!