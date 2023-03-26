В музей передали уникальный артефакт из АТП в Днепре, которое уничтожили ракетой прошлым летом (ФОТО)

В Днепре сохранят фрагмент мозаики, украшавшей здание АТП, которое уничтожили летом прошлого года.

В днепровский музей «Машины времени» передали фрагмент мозаики из АТП, которое летом уничтожили россияне. Об этом рассказал Михаил Прудников.

В музее собирают артефакты для новой коллекции «Победы», в которую будут входить вещи, связанные с современной российско-украинской войной. Одним из экспонатов станет фрагмент индустриальной плитки, украшавшей разрушенное здание.

Эта индустриальная мозаика использовалась нами как одна из точек в ретропробеге между заводами – «Пробег Миклашевского», в мирное время. Благодаря этому мероприятию сохранились фотографии, как выглядел дом до ракетного удара РФ, – рассказал Михаил Прудников.

На мозаике изображен автомобиль, который в свое время перевозил габаритные грузы по всей Украине в течение десятилетий.

Фрагмент индустриальной плитки, переданный в музей.

Что известно об АТП?

Михаил Прудников рассказал, что АТП занималось перевозкой негабаритных грузов по всей стране. В частности, грузовики помогали доставлять стройматериалы на такие предприятия: «Химический комбинат» город Калуш, «Азовсталь» город Мариуполь, «ДнепрАЗОТ» город Каменское.

Значительный вклад для жителей нашего города был сделан в начале 80-х годов аэропорта города в местный парк имени В. Чкалова, перевезли уникальный пассажирский самолет ТУ-104. Позже он стал небольшим детским кинотеатром и кафе, но до сих пор не сохранился.

В конце июня прошлого года на территорию АТП прилетела российская ракета, унесшая жизни двух человек. Еще семь получили осколочные ранения.

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