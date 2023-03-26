До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)

У Дніпрі збережуть фрагмент мозаїки, яка прикрашала будівлю АТП, яке знищили влітку цього року.

До дніпровського музею “Машини часу” передали фрагмент мозаїки з АТП, яке влітку знищили росіяни. Про це розповів Михайло Прудніков.

Наразі в музеї збирають артефакти для нової колекції “Перемоги”, до якої входитимуть речі, які пов’язані з сучасною російсько-українською війною. Одним із експонатів стане фрагмент індустріальної плитки, яка прикрашала зруйновану будівлю.

Ця індустріальна мозаїка використовувалася нами як одна з точок у ретропробігу між заводами – «Пробіг Миклашевського», у мирний час. Завдяки цьому заходу збереглися фотографії, як виглядав будинок до ракетного удару РФ, – розповів Михайло Прудніков.

На мозаїці зображена автівка, яка у свої часи перевозила габаритні вантажі по всій Україні протягом десятиліть.

Фрагмент індустріальної плитки, який передали до музею.

Що відомо про АТП?

Михайло Прудніков розповів, що АТП займалося перевезенням негабаритних вантажів по всій країні. Зокрема, вантажівки допомагали доставляти будматеріали на такі підприємства: “Хімічний комбінат” місто Калуш, “Азовсталь” місто Маріуполь, “ДніпроАЗОТ” місто Кам’янське.

Значний внесок для жителів нашого міста був зроблений на початку 80-х років аеропорту міста у місцевий парк імені В. Чкалова перевезли унікальний пасажирський літак ТУ-104. Пізніше він невеликим дитячим кінотеатром та кафе, але він до сьогодення не зберігся.

У кінці червня минулого року на територію АТП прилетіла російська ракета, яка забрала життя двох людей. Ще семеро отримали осколкові поранення.

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