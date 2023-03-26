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  • До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)

До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)

Сьогодні 11:02
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У Дніпрі збережуть фрагмент мозаїки, яка прикрашала будівлю АТП, яке знищили влітку цього року.

Новости Днепра про До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)

До дніпровського музею “Машини часу” передали фрагмент мозаїки з АТП, яке влітку знищили росіяни. Про це розповів Михайло Прудніков. 

Наразі в музеї збирають артефакти для нової колекції “Перемоги”, до якої входитимуть речі, які пов’язані з сучасною російсько-українською війною. Одним із експонатів стане фрагмент індустріальної плитки, яка прикрашала зруйновану будівлю. 

Ця індустріальна мозаїка використовувалася нами як одна з точок у ретропробігу між заводами – «Пробіг Миклашевського», у мирний час. Завдяки цьому заходу збереглися фотографії, як виглядав будинок до ракетного удару РФ, – розповів Михайло Прудніков.

На мозаїці зображена автівка, яка у свої часи перевозила габаритні вантажі по всій Україні протягом десятиліть. 

Новости Днепра про До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)

Фрагмент індустріальної плитки, який передали до музею.

Новости Днепра про До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)

Що відомо про АТП?

Михайло Прудніков розповів, що АТП займалося перевезенням негабаритних вантажів по всій країні. Зокрема, вантажівки допомагали доставляти будматеріали на такі підприємства: “Хімічний комбінат” місто Калуш, “Азовсталь” місто Маріуполь, “ДніпроАЗОТ” місто Кам’янське. 

Значний внесок для жителів нашого міста був зроблений на початку 80-х років аеропорту міста у місцевий парк імені В. Чкалова перевезли унікальний пасажирський літак ТУ-104. Пізніше він невеликим дитячим кінотеатром та кафе, але він до сьогодення не зберігся.

У кінці червня минулого року на територію АТП прилетіла російська ракета, яка забрала життя двох людей. Ще семеро отримали осколкові поранення. 

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Новости Днепра про До музею передали унікальний артефакт з АТП в Дніпрі, яке знищили ракетою влітку (ФОТО)Українська

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