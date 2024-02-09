В музее Днепра поселится «обезбашенная» красотка: о чем речь (ФОТО)

Украинские военные нашли на территориях боевых действий, куда не пускают гражданских, важный археологический экспонат. Как сообщили на официальной Facebook-странице Днепропетровского исторического музея им. Дмитрия Яворницкого, «обезбашенная красавица» скоро поселится в Днепре.
Скоро будет в музее. Если у кого есть возможность и желание финансово поддержать аренду манипулятора для перевозки этой «обезбашенной» красавицы в Днепр, то бросайте сюда: 4149499138112550, — говорится в сообщении.
Музейщики отметили, что скульптуру обнаружили украинские защитники. Каменную красавицу откопали с земли и забрали с места, куда гражданские добраться не могут.
Голову баба потеряла давно, а вот плечо откололось недавно, поэтому красавицу нужно срочно эвакуировать в Днепр.
Голову она потеряла давно, но плечо осколком отбито, нужно срочно вывозить! — говорится в комментариях к сообщению.
Судя по фото, освобождение каменной бабы далось военным не легко, ведь скульптура была зарыта не менее полуметра вглубь земли.
Напомним, ранее мы рассказывали, что каменные бабы возле исторического музея спрятали в бронированные домики.
В Днепре хранится самая большая в Украине коллекция половецких каменных баб. Это человекоподобные статуи, которые древние люди считали идолами-оберегами. Эти монументальные скульптуры, которые устанавливали на курганах, появились на территории современной Украины более 6 тысяч лет назад.
Бабы, которые есть в коллекции музея, датируются 12–13 веками. Самым известным экземпляром является Керносовский идол – антропоморфная стела, которая датируется второй половиной 3 тысячелетия до нашей эры и изображает верховное божество арийского пантеона, а именно – Творца Вселенной.
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