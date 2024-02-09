В музее Днепра поселится «обезбашенная» красотка: о чем речь (ФОТО)

С фронта в музей Днепра приедет "обезбашенная" красавица.

Украинские военные нашли на территориях боевых действий, куда не пускают гражданских, важный археологический экспонат. Как сообщили на официальной Facebook-странице Днепропетровского исторического музея им. Дмитрия Яворницкого, «обезбашенная красавица» скоро поселится в Днепре.

Скоро будет в музее. Если у кого есть возможность и желание финансово поддержать аренду манипулятора для перевозки этой «обезбашенной» красавицы в Днепр, то бросайте сюда: 4149499138112550, — говорится в сообщении.

Музейщики отметили, что скульптуру обнаружили украинские защитники. Каменную красавицу откопали с земли и забрали с места, куда гражданские добраться не могут.

Голову баба потеряла давно, а вот плечо откололось недавно, поэтому красавицу нужно срочно эвакуировать в Днепр.

Голову она потеряла давно, но плечо осколком отбито, нужно срочно вывозить! — говорится в комментариях к сообщению.

Судя по фото, освобождение каменной бабы далось военным не легко, ведь скульптура была зарыта не менее полуметра вглубь земли.