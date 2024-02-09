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В музее Днепра поселится «обезбашенная» красотка: о чем речь (ФОТО)

Сегодня 22:00
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С фронта в музей Днепра приедет "обезбашенная" красавица.

Новости Днепра про В музее Днепра поселится

Украинские военные нашли на территориях боевых действий, куда не пускают гражданских, важный археологический экспонат. Как сообщили на официальной Facebook-странице Днепропетровского исторического музея им. Дмитрия Яворницкого, «обезбашенная красавица» скоро поселится в Днепре.

Скоро будет в музее. Если у кого есть возможность и желание финансово поддержать аренду манипулятора для перевозки этой «обезбашенной» красавицы в Днепр, то бросайте сюда: 4149499138112550, — говорится в сообщении.

Музейщики отметили, что скульптуру обнаружили украинские защитники. Каменную красавицу откопали с земли и забрали с места, куда гражданские добраться не могут.

Голову баба потеряла давно, а вот плечо откололось недавно, поэтому красавицу нужно срочно эвакуировать в Днепр.

Голову она потеряла давно, но плечо осколком отбито, нужно срочно вывозить! — говорится в комментариях к сообщению.

Судя по фото, освобождение каменной бабы далось военным не легко, ведь скульптура была зарыта не менее полуметра вглубь земли.

 

Новости Днепра про В музее Днепра поселится

Новости Днепра про В музее Днепра поселится

Новости Днепра про В музее Днепра поселится

Напомним, ранее мы рассказывали, что каменные бабы возле исторического музея спрятали в бронированные домики.

Половецкие бабы в историческом музее в Днепре – что известно?

В Днепре хранится самая большая в Украине коллекция половецких каменных баб. Это человекоподобные статуи, которые древние люди считали идолами-оберегами. Эти монументальные скульптуры, которые устанавливали на курганах, появились на территории современной Украины более 6 тысяч лет назад.

Бабы, которые есть в коллекции музея, датируются 12–13 веками. Самым известным экземпляром является Керносовский идол – антропоморфная стела, которая датируется второй половиной 3 тысячелетия до нашей эры и изображает верховное божество арийского пантеона, а именно – Творца Вселенной.

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