Кам’яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані “будиночки”: навіщо

Половецьких кам'яних баб, які живуть на території історичного музею, поселили в броньовані будиночки.

Як розповіли співробітники на Facebook-сторінці історичного музею, кам’яні баби нарешті надягли справжні бронежилети. Скульптури помістили в конструкції, які зроблені з міцного кевралу – так називають матеріал, який використовують при виготовленні захисного спорядження.

Броніки, які нагадують бджолині вулики, мають захистити баб від обстрілів.

Дорогі відвідувачі! просимо з розумінням поставитися до того, що поки що ми не проводимо екскурсії по кам’яній пластиці, адже ворог активізувався, а кам’яні оборонці вічності тепер самі потребують захисту, – пишуть музейники.

Нагадаємо, на початку війни кам’яних баб вже захищали броніками, але тоді їхню роль виконували мішки з піском, якими обставили скульптури. Експонати вже декілька раз роздягали для того, щоб обробити та висушити, і одягали знову.

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