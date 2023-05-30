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  • Кам’яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані “будиночки”: навіщо

Кам’яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані “будиночки”: навіщо

Сьогодні 17:40
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Половецьких кам'яних баб, які живуть на території історичного музею, поселили в броньовані будиночки.

Новости Днепра про Кам'яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані

Як розповіли співробітники на Facebook-сторінці історичного музею, кам’яні баби нарешті надягли справжні бронежилети. Скульптури помістили в конструкції, які зроблені з міцного кевралу – так називають матеріал, який використовують при виготовленні захисного спорядження. 

Броніки, які нагадують бджолині вулики, мають захистити баб від обстрілів. 

Дорогі відвідувачі! просимо з розумінням поставитися до того, що поки що ми не проводимо екскурсії по кам’яній пластиці, адже ворог активізувався, а кам’яні оборонці вічності тепер самі потребують захисту, – пишуть музейники. 

Нагадаємо, на початку війни кам’яних баб вже захищали броніками, але тоді їхню роль виконували мішки з піском, якими обставили скульптури. Експонати вже декілька раз роздягали для того, щоб обробити та висушити, і одягали знову. 

Новости Днепра про Кам'яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані

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Новости Днепра про Кам'яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані Українська Новости Днепра про Кам'яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані Русский

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