В Кривом Роге военный подорвал гранату во время ссоры с товарищем

Сегодня ночью в Кривом Роге произошел ужасный случай: военный подорвал осколочную гранату во время ссоры с товарищем по службе.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
В результате взрыва ранения получили четверо мужчин. Их госпитализировали в больницы.
В каком состоянии пострадавшие — пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе пенсионер на АЗС подорвал гранату.
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