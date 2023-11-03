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В Кривом Роге военный подорвал гранату во время ссоры с товарищем

Сегодня 12:55
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Ранения получили четверо мужчин.

Новости Днепра про В Кривом Роге военный подорвал гранату во время ссоры с товарищем

Сегодня ночью в Кривом Роге произошел ужасный случай: военный подорвал осколочную гранату во время ссоры с товарищем по службе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

В результате взрыва ранения получили четверо мужчин. Их госпитализировали в больницы.

В каком состоянии пострадавшие — пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе пенсионер на АЗС подорвал гранату.

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