У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем

Поранення отримали четверо чоловіків.

Сьогодні вночі у Кривому Розі стався жахливий випадок: військовий підірвав осколкову гранату під час сварки з товаришем по службі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Унаслідок вибуху поранення отримали четверо чоловіків. Їх госпіталізували у лікарні.

В якому стані постраждалі – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату.

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