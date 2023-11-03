У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем

Сьогодні вночі у Кривому Розі стався жахливий випадок: військовий підірвав осколкову гранату під час сварки з товаришем по службі.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Унаслідок вибуху поранення отримали четверо чоловіків. Їх госпіталізували у лікарні.
В якому стані постраждалі – поки невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату.
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