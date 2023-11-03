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  • У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем

У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем

Сьогодні 12:55
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Поранення отримали четверо чоловіків.

Новости Днепра про У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем

Сьогодні вночі у Кривому Розі стався жахливий випадок: військовий підірвав осколкову гранату під час сварки з товаришем по службі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Унаслідок вибуху поранення отримали четверо чоловіків. Їх госпіталізували у лікарні.

В якому стані постраждалі – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату.

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